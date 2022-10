Casse-tête routier sur la Rive-Sud

Encore plusieurs chantiers routiers à éviter ce week-end

Le casse-tête des automobilistes se poursuivra ce week-end dans le Grand Montréal avec la fermeture de l’A25 en direction de la Rive-Sud et les entraves majeures sur les ponts Victoria et Honoré-Mercier. En plus de cette série d’entraves, une partie de la route 132 fermera la semaine suivante.