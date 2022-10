Chaque dimanche, La Presse diffuse le contenu des As de l’info, une nouvelle plateforme numérique jeunesse entièrement consacrée à l'actualité quotidienne.

Difficile de ne pas le savoir… Lundi, c’était soir d’élections au Québec. Et comme tu le sais sans doute, les Québécois et les Québécoises ont élu le parti de François Legault, la Coalition avenir Québec (CAQ), avec une grande majorité. Mais il n’y a pas que les adultes qui pouvaient exprimer leur préférence ! Dans 850 écoles primaires et secondaires de la province se déroulait aussi un vote important. Celui des jeunes !



Nous, aux As de l’info, on trouve que cette activité est très intéressante. Vous êtes 107 318 enfants et ados à avoir voté comme les adultes, pour le candidat de votre choix dans la circonscription de votre école. Cette activité s’appelle Électeurs en herbe et est proposée par l’organisme Élections Québec.

Les enfants font entendre leur voix

Selon les résultats du vote dans les écoles, c’est Québec solidaire qui arrive en tête avec 24,9 % des votes. Ça représente un peu plus d’un jeune sur quatre qui a choisi ce parti. Le parti qui arrive en 2e position est le Parti libéral du Québec, dirigé par Dominique Anglade. Il récolte 20,87 %. Viennent ensuite le parti de François Legault (CAQ) avec 19,24 % (1 vote sur 5) et le parti d’Éric Duhaime (Parti conservateur du Québec) avec 11,70 %. Le Parti québécois, dirigé par Paul St-Pierre Plamondon, a été choisi par 1 jeune sur 10 et arrive en 5e place.

Fait amusant, il y a 79 jeunes qui ont voté pour le Parti culinaire ! On peut supposer que ce sont 79 gourmands ? Ou que le vote a eu lieu juste avant le dîner ? ;-)

Si on traduisait ça par le nombre de candidats élus dans chaque parti, voici ce que ça donnerait :

Québec solidaire aurait 51 députés, alors qu’il en a fait élire 11 lundi. Le Parti libéral en aurait 32 (contre 21 élus). La CAQ aurait 27 députés. C’est pas mal moins que les 90 élus du 3 octobre ! Le Parti conservateur du Québec en aurait 10 alors qu’aucun candidat n’a été élu par les adultes et 5 députés représenteraient le PQ dans un Québec d’électeurs de 11 à 16 ans !

Manon Massé te remercie d’être allé voter

Comme on te l’a expliqué dans le précédent article, selon les résultats du vote dans les écoles, c’est Québec solidaire qui arrive en tête avec 24,9 % des votes. Ça représente près d’un jeune sur quatre qui a choisi ce parti. Nous avons donc demandé à Québec solidaire de réagir à cette nouvelle et Manon Massé t’a fait une petite vidéo pour te remercier.

Tout savoir sur les défis de la voiture électrique

IMAGE 123RF Le Québec aurait besoin de 24 000 bornes publiques en 2025.

De plus en plus de Québécois font le saut vers les véhicules électriques, peut-être est-ce le cas de tes parents ? C’est un gros changement dans le monde de l’automobile et ça va demander beaucoup d’adaptations.

Depuis des années, la voiture électrique monte en popularité. Puisqu’elle n’a pas besoin d’essence, ceux qui l’utilisent économisent beaucoup d’argent, en plus de polluer moins. Il ne faut pas oublier que 43 % des gaz à effet de serre du Québec proviennent des transports !

En 2035, la vente de véhicules neufs fonctionnant à l’essence sera interdite dans la province. D’ici là, il faut toutefois s’attaquer à plusieurs problèmes.

Approvisionnement difficile

Au Québec, les listes d’attente pour avoir une auto électrique sont longues. Certaines personnes peuvent attendre jusqu’à un an.

Mais bonne nouvelle, les listes d’attente ne seraient pas réellement si longues. On estime que les gens se mettent en moyenne sur trois listes d’attente de concessionnaires. Quand la personne aura eu son véhicule, elle va annuler les deux autres demandes. Donc les 18 mois d’attente peuvent finir par être seulement 6 mois.

Le défi de la recharge

Qui dit plus de voitures électriques dit plus de bornes pour les recharger. On trouve 6800 bornes de recharge publiques au Québec. Le Québec aurait besoin de 24 000 bornes publiques en 2025, soit trois fois plus que le nombre actuel. Et cela en prendra encore plus quand 100 % des nouveaux véhicules seront électriques ! Il va donc falloir mettre le paquet pour arriver à en avoir assez.

La création de « hubs », soit des centres de recharge, pourrait aider. Par exemple, il y a beaucoup de stationnements à Montréal qui sont inutilisés la nuit. Pourquoi ne pas avoir des bornes et permettre aux citoyens du quartier d’aller recharger leur auto la nuit ?

Le Québec en avance, mais…

Le Québec est en avance sur le reste du Canada quant au nombre de véhicules électriques et de bornes. Toutefois, la mode des grosses voitures qui consomment beaucoup d’essence est si forte au Québec que cette pollution efface les bienfaits liés au passage à l’automobile électrique.

Une solution serait que le gouvernement taxe plus les voitures polluantes et utilise l’argent pour améliorer les transports électriques. Il offre déjà des rabais sur la voiture électrique pour encourager les gens à s’en procurer une.

Rappelons cependant que le transport collectif et le covoiturage sont de bonnes options pour l’environnement qu’il ne faut pas négliger. Sans oublier que les autobus hybrides et électriques sont de plus en plus nombreux. Le champion en la matière, le métro de Montréal, est 100 % électrique… depuis 56 ans !

