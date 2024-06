Nouvelle étude sur l’impact des sites de consommation supervisée dans leur milieu

(Montréal) Une chercheuse de l’Institut national de la recherche scientifique tentera au cours des prochains mois de documenter l’impact de l’implantation des sites de consommation supervisée dans leur milieu, dans le but de recueillir des données probantes qui pourraient mener à un déploiement plus harmonieux et plus pertinent des prochains sites.