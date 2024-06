(Ottawa) Des parlementaires canadiens contribueraient sciemment aux efforts d’ingérence d’États étrangers ; des députés l’auraient d’ailleurs fait en fournissant des renseignements confidentiels à des représentants du gouvernement de l’Inde, apprend-on dans un rapport publié lundi.

Le document explosif produit par le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) ne nomme aucun député ou sénateur qui serait à la solde de gouvernements étrangers, pas plus qu’il ne précise combien il y en aurait.

Mais les membres de ce comité, qui ont accès à des documents ultrasecrets, tirent la conclusion que « certains parlementaires sont, aux dires des services du renseignement, des participants mi-consentants ou volontaires aux efforts d’ingérence des États étrangers dans la politique du pays ».

Parmi les exemples de collaboration cités dans le rapport figurent ceux-ci :

Communiquer fréquemment avec des missions étrangères avant ou pendant une campagne électorale pour obtenir le soutien de groupes communautaires ou d’entreprises que les missions diplomatiques promettent de mobiliser discrètement en faveur du candidat.

Accepter sciemment ou par ignorance volontaire des fonds ou des avantages de missions étrangères ou de leurs mandataires qui sont passés par plusieurs mains ou sont autrement déguisés pour en dissimuler la source.

Fournir à des représentants diplomatiques étrangers des informations privilégiées sur le travail ou les opinions d’autres parlementaires, sachant que ces représentants utiliseront ces informations pour faire pression de façon inappropriée sur les parlementaires en vue de faire changer leurs positions.

Obéir aux demandes ou aux ordres de représentants étrangers afin d’influencer de façon inappropriée des collègues ou les travaux parlementaires en faveur d’un État étranger.

Fournir des informations apprises confidentiellement du gouvernement à un agent de renseignement connu d’un État étranger.

Ces cas « particulièrement préoccupants montrent la conduite de quelques parlementaires », y écrit-on. Parmi eux, des représentants élus ont « commencé sciemment à aider des acteurs étatiques étrangers peu de temps après leur élection », est-il signalé.

L’Inde en a été bénéficiaire. Des députés se sont effectivement « employés à influencer leurs collègues pour le compte de l’Inde » et ont « proactivement fourni des renseignements confidentiels à des représentants indiens », explique-t-on sans détailler les stratagèmes mis en œuvre.

La République populaire de Chine demeure toutefois « de toute évidence l’acteur le plus prolifique », ayant échafaudé « une approche globale du ciblage et de l’exploitation de presque tous les aspects des processus et institutions démocratiques du Canada afin de faire avancer ses intérêts stratégiques », selon le Comité.

Le régime chinois a d’ailleurs « grandement influencé » la mise en candidature en 2019, sous la bannière libérale, de Han Dong, et a « sciemment enfreint la règle du Parti libéral du Canada stipulant que les électeurs admissibles au vote de mise en candidature devaient résider dans la circonscription ».

CAPTURE D’ÉCRAN D’ARCHIVES TIRÉE DE PARLVU Le député Han Dong

L’environnement sécuritaire « permissif » du Canada accorde une marge de manœuvre considérable aux États malveillants. Les parlementaires canadiens sont donc vulnérables à ces tentatives d’ingérence, de même que les membres de leur personnel, qui sont « de grande valeur pour les acteurs étrangers ».

Toutes ces activités « continuent de faire peser une menace considérable sur la sécurité nationale et l’intégrité globale de la démocratie du Canada », prévient-on dans ce rapport d’un peu plus d’une centaine de pages qui a été présenté à Justin Trudeau le 22 mars dernier.

De sévères remontrances pour Justin Trudeau

Le premier ministre, justement, est directement écorché par le Comité. Car il a fait la sourde oreille aux recommandations visant à ce que les députés et les sénateurs soient clairement informés des dangers de l’ingérence étrangère et de ses manifestations.

Si le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a certes offert à « certains députés » des séances d’information, une « stratégie complète » visant tous les parlementaires n’a pas été mise en œuvre, même si le Bureau du Conseil privé (BCP) a « demandé à deux reprises l’autorisation du premier ministre ».

Le Comité considère l’inaction du premier ministre concernant cette recommandation comme étant une grave omission […] Il est regrettable et peut-être une occasion ratée lourde de conséquences que l’initiative n’ait pas été mise en œuvre. Extrait du rapport

PHOTO ARLYN MCADOREY, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le premier ministre Justin Trudeau

Les membres du Comité proviennent des deux chambres du Parlement. Ses membres – trois libéraux, deux conservateurs, un bloquiste, un néo-démocrate et trois sénateurs indépendants – possèdent une habilitation de sécurité de niveau très secret, en plus d’être astreints au secret à perpétuité.

« Bouleversant »

De tous les rapports publiés jusqu’à présent sur le phénomène de l’ingérence étrangère, celui-ci est sans doute « le plus détaillé », mais surtout « le plus dérangeant », juge Stephanie Carvin, professeure adjointe d’affaires internationales à l’Université Carleton.

« Il est bouleversant que des personnes qui sont élues pour travailler dans l’intérêt du Canada fassent circuler des informations pouvant avoir comme conséquence de nuire aux intérêts du Canada », ajoute cette ancienne analyste en matière de sécurité au SCRS.

Mais il y a aussi ceux qui se font duper involontairement.

Comme cet ex-député qui, relate-t-on dans le rapport, « entretenait une relation avec un agent non déclaré de renseignement étranger » et aurait tenté d’organiser une réunion dans un État étranger avec un représentant haut placé du renseignement, et fourni à cet agent des informations « reçues à titre confidentiel ».

Prudence, plaide Dominic LeBlanc

Le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a lancé un appel à la prudence dans l’interprétation des informations contenues dans le rapport. « Certaines ne comportent pas la réserve nécessaire devant être appliquée aux renseignements de sécurité », a-t-il plaidé.

« Il y a des éléments avec lesquels le gouvernement est respectueusement en désaccord », a-t-il également dit en point de presse, refusant de se prononcer sur certains exemples soulevés dans le document, jugeant cet exercice « malavisé ».

De son côté, le député conservateur Michael Chong, qui a fait les frais des tactiques d’intimidation de Pékin, a tiré à boulets rouges sur le gouvernement de Justin Trudeau. Car sous sa houlette, « l’ingérence étrangère a été autorisée à se déchaîner au Canada », a dénoncé l’élu dans une déclaration écrite.

« Le gouvernement Trudeau a d’abord nié, puis tenté de dissimuler l’ingérence étrangère visant nos élections et notre Parlement. Aujourd’hui, la vérité rattrape le gouvernement, car les rapports successifs mettent en évidence le fait que le gouvernement était au courant de ces menaces et qu’il n’a pas agi », a-t-il tonné.

Pour appuyer son examen, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement a étudié plus de 4000 documents totalisant plus de 33 000 pages. Ses membres ont tenu à rappeler à leurs collègues députés et sénateurs « que leur devoir de parlementaire est envers le peuple canadien ».