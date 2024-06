Une personne a été gravement blessée à l’arme blanche à la suite de ce qui semble être une bagarre survenue à Sherbrooke lundi.

La Presse Canadienne

Service de police de Sherbrooke (SPS) a été alerté par plusieurs appels placés au 911 vers 13 h. Ces appels signalaient une bagarre en cours au 1290 boulevard Lavigerie, dans l’est de la ville.

Les policiers ainsi que les paramédics se sont rapidement rendus sur place.

Trois victimes étaient blessées à l’arme blanche dont l’une grièvement. Elle a été transportée à l’hôpital, tandis que les deux autres personnes présentaient des blessures légères qui ne nécessitaient pas leur hospitalisation.

Jusqu’à présent, trois suspects ont été arrêtés et transportés au poste de police. Des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire ont été déployés sur les lieux de l’incident et continuent à mener l’enquête afin d’établir les causes et les circonstances de l’évènement.

Le SPS note que l’incident ne représente pas un danger pour la population.