Le BAPE a déjà mené des consultations sur le projet de voie de contournement, mais les opposants soutiennent que de nouvelles données doivent être prises en compte et qu’il n’y a pas d’acceptabilité sociale.

(Québec) Le gouvernement fédéral ferme la porte à redessiner la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic comme l’ont demandé des opposants lundi, près de 11 ans après la catastrophe ferroviaire qui a fait 47 morts.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

Des groupes d’expropriés et d’écologistes, qui s’estiment ignorés par Ottawa, ont réclamé que le financement promis par le Québec pour ce projet controversé soit conditionnel à la tenue d’une nouvelle évaluation d’impact environnemental favorable du BAPE.

Ils demandent donc au ministre de l’Environnement du Québec, Benoit Charette, d’instituer cette nouvelle ronde de consultations du BAPE, pour tenir compte de nouvelles données, même s’il a pourtant largement consulté sur cet enjeu.

« Il y a des inquiétudes sur la perte de terres agricoles, sur les milieux humides qui seraient détruits, sur la contamination possible de l’eau potable, cela nous indique qu’il n’y a pas de consensus sur l’acceptabilité sociale de ce projet », a plaidé la députée Christine Labrie, de Québec solidaire (QS), au côté des opposants, en conférence de presse devant le ministère de l’Environnement à Québec.

« Politique partisane »

La catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic « est un moment extrêmement triste et tragique de notre Histoire » et « je trouve ça triste que Québec solidaire essaie de faire de la politique partisane », a commenté le ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez, en entrevue avec La Presse Canadienne en fin d’après-midi. C’est lui qui avait annoncé le début des travaux en octobre dernier pour ce futur tronçon de 12,5 km.

Ottawa et Québec ont fait leurs « devoirs », a argué M. Rodriguez, en tenant compte des 130 recommandations émises par le BAPE.

« Il est temps que la voie de chemin de fer sorte du centre-ville. Les survivants voient passer plusieurs fois par jour un énorme train qui contient énormément de matières dangereuses. Comment est-ce que vous pouvez tourner la page et passer à autre chose lorsque vous avez ce même train qui passe sur la même voie au même endroit ? »

La « très grande majorité des gens » est en faveur de la voie de contournement, a-t-il ajouté.

Comme le transport ferroviaire est de compétence fédérale, c’est Ottawa qui mène ce chantier controversé et le finance à 60 %, et Québec à 40 %, mais les opposants disent ne pas avoir l’écoute du gouvernement Trudeau et c’est pour cette raison qu’ils s’adressent au Québec. Aucun député fédéral ne veut porter leur voix aux Communes, disent-ils.

« “Call” d’en haut »

« Le “call’’ vient réellement d’en haut (au cabinet du premier ministre) », a déclaré le maire de Frontenac, Gaby Gendron.

« Justin Trudeau a annoncé qu’il allait y avoir une voie de contournement, coûte que coûte, il va y en avoir une », a-t-il poursuivi. Le député local est pourtant le conservateur Luc Berthold.

« Mais il est du parti qui était au pouvoir en 2013 quand la tragédie est survenue », a fait valoir André Roy, du syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec, affilié à l’Union des producteurs agricoles (UPA).

« Si on veut vraiment aider la population de la région de Lac-Mégantic, il faut absolument éviter de créer une autre catastrophe humaine, écologique et environnementale, a plaidé Yolande Boulanger, de la Coalition des victimes collatérales. Cette situation nous fait vivre un cauchemar qui se répercute sur notre santé. »

Pendant les travaux d’assèchement du tracé, 55 millions de litres d’eau seront déversés quotidiennement dans la rivière Chaudière, a déploré le maire de Frontenac, Gaby Gendron.

Plus de 138 puits d’eau potable seraient menacés, de même qu’un lac souterrain pourtant protégé par arrêté ministériel, tout cela pour faire passer deux trains par jour, rapportent les opposants. Pas moins de 110 hectares de milieux humides seront détruits, s’est insurgé Kurt Lucas, de la Coalition des victimes collatérales.

« Ce n’est pas parce que Justin Trudeau a fait une promesse en 2018 qu’il faut ignorer la science et faire un projet à n’importe quel prix, a-t-il déclaré. Le gouvernement du Québec doit réagir et ne pas laisser le fédéral faire tout ce qu’il veut sur notre territoire. »

Les opposants disent que les travaux ne sont pas encore commencés, mais que les expropriations vont bon train. Aucun échéancier précis et aucune estimation juste des coûts n’ont encore été publiés sur ce projet, mais on sait qu’il dépassera de loin l’évaluation originelle de 130 millions.

La députée Christine Labrie a dit ne pas avoir encore parlé de la demande de BAPE avec le ministre Benoit Charette.

Rappelons que le 6 juillet 2013, tout le centre-ville de Lac-Mégantic a été rasé par la pire catastrophe ferroviaire de l’Histoire du Canada.

Un convoi de 72 wagons de la Montreal Maine and Atlantic transportant du pétrole brut était stationné dans la localité voisine de Nantes quand son système de frein a lâché après un incendie de la locomotive. Le train s’est mis à dévaler la longue pente tout seul en pleine nuit. Il a déraillé en plein centre-ville de Lac-Mégantic, à proximité des restaurants et bars, et tué 47 personnes.

La coulée de pétrole en feu qui s’échappait des wagons a tout dévasté sur son passage.

Trois employés de la MMA ont été reconnus non coupable en 2018 de 47 accusations de négligence criminelle causant la mort.

Le chef de train, Thomas Harding, qui a plaidé coupable à une accusation pénale pour ne pas avoir suffisamment activé tous les freins pour sécuriser le train, a purgé une peine de six mois de détention chez lui.

En 2016, un montant de 450 millions a été réuni pour régler les poursuites civiles contre la MMA en vertu de la loi sur les arrangements avec les créanciers.