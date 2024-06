Chaleur et beau temps jusqu’à mercredi dans le sud du Québec

Crème solaire, parasol et petits cocktails désaltérants sont de mise : la chaleur et le beau temps se sont installés dans la vallée du Saint-Laurent lundi et devraient y rester jusqu’à mercredi inclusivement.

Thomas Emmanuel Côté La Presse

Dans le sud-ouest du Québec, et notamment dans toute la région métropolitaine de Montréal, la température s’est élevée au-dessus des 30 °C lundi, un seuil qui sera certainement aussi dépassé mardi et mercredi. On profitera d’ailleurs d’un ressenti de 34 (avec le facteur Humidex) mercredi dans le Grand Montréal.

Ce genre de température qui rappelle la fin juillet n’est cependant pas si inhabituel ; la première canicule de 2023 avait eu lieu presque exactement à cette période l’an dernier, entre le 31 mai et le 2 juin.

Mais peut-on parler d’une canicule dans ce cas-ci ? Pas tout à fait.

« C’est une masse d’air chaude qui s’approche des critères d’une canicule », explique Nicholas Elder, météorologue à Environnement Canada.

Bien qu’on dépassera les 30 °C pendant plus de trois jours, la température ne se maintiendra pas au-dessus des 20 °C la nuit, une différence perceptible qui s’explique notamment par l’absence d’un couvert nuageux et par une faible humidité. D’où le statut quasi caniculaire de cette vague de chaleur.

Selon Nicholas Elder, cet épisode ne reflète pas nécessairement l’été que l’on s’apprête à vivre. « C’est un évènement plutôt isolé, le genre qui arrive de temps en temps dans la province. »

Il continuera de faire chaud jeudi, avec des températures autour de 28 °C, mais la pluie devrait gâcher la fête dans la région métropolitaine. On peut s’attendre à un retour des normales dès vendredi, qui s’annonce lui aussi pluvieux, et à une fin de semaine des plus ordinaires.

Semaine des extrêmes dans certaines régions

Avec ces températures plus que clémentes, certains coins du Québec, comme l’Abitibi-Témiscamingue, auront connu une semaine météorologiquement rocambolesque.

Difficile à croire, mais mercredi dernier, la température descendait sous le point de congélation pour atteindre -1 °C, à Rouyn-Noranda. De la neige avait aussi tapissé certaines parties du sol abitibien et un avis de gel avait été émis par Environnement Canada pour toute la région administrative.

Une semaine plus tard, on risque pourtant de battre le record de température pour un 5 juin à Rouyn-Noranda (26,5 °C, établi en 2006), alors qu’on annonce 31 °C.

« Oui, ce n’est pas commun, mais ça arrive des fois », dit Nicholas Elder. Le météorologue explique qu’il s’agit simplement d’un changement – quoique brusque – de masses d’air.