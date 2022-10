Si votre semaine est passée en un temps éclair, écoutez ou lisez en quelques minutes des reportages qui ont fait l’actualité cette semaine.

La Presse

Le premier ministre Justin Trudeau a appelé les dirigeants de Hockey Canada à partir. L’organisation a perdu un cinquième commanditaire majeur pour sa gestion critiquée d’allégations d’agression sexuelle mettant en cause des joueurs juniors. Lisez La glace craque sous Hockey Canada

Joe Biden alerte contre le risque d’une « apocalypse » nucléaire. Le président américain juge que les menaces russes d’utilisation de l’arme nucléaire dans le conflit en Ukraine font courir ce risque pour la première fois depuis la crise des missiles de Cuba, en pleine Guerre froide. Lisez Joe Biden alerte contre le risque d’une « apocalypse » nucléaire

De plus en plus de Québécois font le saut dans le monde des véhicules électriques. Une révolution qui requiert un plus grand courage politique à Québec, disent des experts, pour mettre fin à la pénurie de véhicules et accélérer la mise en place de bornes de recharge. Longtemps vus comme un produit de niche, les véhicules électriques sont au cœur de l’intérêt des Québécois. Cette année, un sondage de Maru Canada a montré que 61 % des Québécois veulent se tourner vers les véhicules zéro émission à leur prochain achat. Lisez Choc électrique à l’horizon

Le premier ministre François Legault a décroché un deuxième mandat majoritaire à l’Assemblée nationale. Sa domination est encore plus forte face aux partis de l’opposition. L’écart entre le pourcentage de votes et le pourcentage de sièges obtenus par les partis a relancé le débat sur une réforme du mode de scrutin. PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le premier ministre François Legault lors du rassemblement de la Coalition avenir Québec le soir de sa réélection. Lisez Tout sur les élections du 3 octobre

La Corée du Nord a lancé jeudi deux nouveaux missiles balistiques et fait voler des avions de combat. Ces essais d’armes sont qualifiés de « justes mesures de rétorsion » contre Washington et Séoul et leurs exercices militaires dans la région. Lisez La Corée du Nord tire deux nouveaux missiles, la Chine blâme les États-Unis

L’écrivaine française Annie Ernaux a reçu jeudi le prix Nobel de littérature. L’autrice de 82 ans a extrait sa propre biographie pour explorer la vie en France depuis les années 1940. Ses ouvrages jettent la lumière sur les coins obscurs de la mémoire, de la famille et de la société. Lisez Le Nobel de littérature à Annie Ernaux

Elon Musk a écrit à Twitter lundi pour proposer de racheter l’entreprise comme prévu initialement, pour 44 milliards US. La juge chargée du contentieux entre Twitter et Elon Musk a donné jusqu’au 28 octobre pour que le patron de Tesla rachète le réseau social, faute de quoi le procès initialement prévu aura lieu. Lisez La juge donne aux parties jusqu’au 28 octobre pour conclure la transaction

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a été pointé du doigt pour avoir cultivé des liens avec des groupes misogynes dans le but de remporter la course au leadership de son parti. De nombreux vidéos sur la chaîne YouTube de M. Poilievre incluaient le mot-clic #MGTOW tiré d’un mouvement internet associé à la misogynie à des fins de référencement. Lisez Trudeau accuse Poilievre d’avoir cultivé des liens avec des groupes extrémistes

Éric Asselin, ex-bras droit de Vincent Lacroix à l’époque du scandale Norbourg, se retrouve à nouveau dans la ligne de mire des forces de l’ordre. L’Autorité des marchés financiers le soupçonne d’agir illégalement comme courtier hypothécaire. Depuis l’éclatement du scandale Norbourg en 2005, il a été condamné pour faillite frauduleuse et fabrication de faux documents financiers. Il a même reçu une peine d’emprisonnement. Lisez Éric Asselin à nouveau dans la ligne de mire des autorités