L’actuelle directrice par intérim du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sophie Roy, sera de la course à la direction du corps policier cet automne, a appris La Presse.

Daniel Renaud La Presse

Mme Roy en a fait l’annonce aux membres de son comité de direction mardi martin, selon nos informations.

Sophie Roy aurait notamment laissé entendre à sa garde rapprochée qu’elle quitterait le navire avec un sentiment d’inachèvement si elle ne se présentait pas pour occuper le poste de façon permanente.

Mme Roy, qui compte 35 ans d’expérience au sein du SPVM, est directrice par intérim du service de police depuis mai dernier. Elle a succédé à Sylvain Caron, parti à la retraite.

Au départ, certaines informations ont circulé voulant que Mme Roy ait été nommée directrice par intérim entre autres parce que le poste permanent ne l’intéressait pas.

En mai, elle avait même confié à La Presse qu’elle voulait assurer « une transition saine » pour sa succession qui devait arriver à l’automne.

Or, Mme Roy aurait depuis mûri sa réflexion et mesuré ses appuis. De plus, son travail effectué depuis mai à la tête du SPVM serait apprécié, selon ce que nous ont confié des sources.

En mai, elle avait notamment déclaré que sa priorité était de réduire la violence armée qui secoue la métropole depuis la fin de 2019.

Une première femme

C’est la première fois qu’une femme occupe ce poste à la tête du SPVM depuis sa création. Sophie Roy pourrait donc occuper ce poste de façon permanente si elle est choisie à l’issue du processus de nomination qui s’ouvrira bientôt, et que sa candidature est approuvée par le conseil et le comité exécutif de la Ville de Montréal, et le Conseil des ministres du gouvernement du Québec.

On s’attend toutefois à ce que d’autres policiers déposent leur candidature lorsque le processus sera ouvert.

Le processus de mise en candidature devrait débuter à la suite de la réunion de la Commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal, qui aura lieu mardi de la semaine prochaine.

Le « profil de la personne qui sera nommée à la direction du SPVM » sera abordé lors de cette réunion.

« La Commission de la sécurité publique invite la population montréalaise à une assemblée publique au cours de laquelle seront présentés les résultats des consultations pour identifier les compétences et qualités requises de la personne à la direction du SPVM », peut-on lire sur le site internet de la Ville de Montréal.

« La présentation du rapport de consultation par le Service des ressources humaines sera suivie d’une période de questions et commentaires du public », ajoute-t-on.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.