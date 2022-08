William Komer, l’un les directeurs du conseil d’administration de The United People of Canada, autoproclamé « Lord William de la Basse-Ville ».

(Ottawa) William Komer est sorti de l’« ambassade » coiffé d’une couronne, vêtu d’une cape rouge, et a aspergé des journalistes avec un fusil à eau. L’occupation de l’ancienne église est toujours en cours, a-t-il décrété.

Mélanie Marquis La Presse

Lui et ses comparses du mouvement The United People of Canada (TUPOC) l’avaient martelé la semaine dernière : pas question de se soumettre à l’ordre d’expulsion dont ils font l’objet pour non-paiement du loyer de l’ancienne église St. Brigid.

Celui-ci devait être exécuté à minuit une, jeudi, mais le groupe n’a pas quitté le bâtiment patrimonial de la Basse-Ville. Et William Komer s’est fait un malin plaisir de narguer les représentants des médias qui étaient sur place, en début de journée, comme le démontrent des images tournées par CTV News.

« Les policiers ont été appelés [et] des accusations pourraient être déposées », a-t-il dit, armé d’un fusil à eau.

Un huissier a effectué plusieurs visites au cours des derniers jours pour accroître la pression sur le groupe, lié au « convoi de la liberté » qui a paralysé le centre-ville d’Ottawa pendant trois semaines l’hiver dernier. Ses efforts ont jusqu’à présent été vains.

La présence des membres de TUPOC est un irritant pour plusieurs résidants de ce quartier du centre-ville d’Ottawa, situé non loin de la colline du Parlement. On redoute que ce soit une manière pour le convoi de s’enraciner dans la capitale fédérale.

L’organisation jure que le loyer mensuel de 10 000 $ a été versé au propriétaire de l’église convertie en centre communautaire irlandais en 2017 — son sous-sol abrite un bar — et qui a été remise sur le marché à un prix de vente de 5,95 millions.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE L’intérieur de l’ancienne église St. Brigid.

Mardi, sur la page Facebook de TUPOC, on a publié une photo de William Komer installé sur une chaise en face d’une porte de l’ancien lieu de culte.

Il y est présenté comme « Lord William de la Basse-Ville, neveu prétendument perdu depuis longtemps de Lord Buckethead, d’une longue lignée de Seigneurs de l’Espace Intergalactique, Gardien de la Comédie et Berger des Haineux ».

Au cours des derniers jours, l’homme a réclamé plusieurs fois l’aide des policiers d’Ottawa. Vendredi passé, par exemple, il les a contactés afin de leur demander de chasser de sa « propriété privée » un journaliste local avec lequel il avait eu maille à partir.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE William Komer contacte la police d’Ottawa pour réclamer l’expulsion d’un journaliste.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, son organisation a remercié les agents de leur appui.

« Merci au Service de police d’Ottawa d’avoir éduqué les intrus sur la règle de droit », est-il notamment écrit.

La police peu loquace

Le corps policier, qui avait été critiqué pour sa trop grande tolérance pendant l’occupation des rues du centre-ville d’Ottawa l’hiver dernier, s’est montré avare de détails, jeudi.

« Le Service de police d’Ottawa continue de maintenir la paix et la sécurité publique jusqu’à ce que cette affaire soit résolue. Nous ne ferons aucun commentaire sur le différend, qui relève d’un tribunal civil », a-t-on signalé dans un courriel.