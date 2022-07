La sécurité des personnes en situation d’itinérance est préoccupante en raison de la proximité des voies de circulation automobile à haut débit de l’avenue du Parc. Selon l’analyse du SPVM, quatre accidents impliquant un piéton ou une piétonne, dont un mortel et un avec blessé grave ont eu lieu en 2020 sur l’avenue du Parc près de la rue Milton. En 2021, on parle de deux accidents. Seuls les évènements impliquant la communauté visée ont été relevés. Il est donc possible que plus d’accidents d’une gravité moindre non rapportés au SPVM soient survenus.