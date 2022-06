Le D r Luc Boileau occupera le poste de directeur national de la santé publique en plus de celui de sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux dès le 16 juin.

Québec confirme la nomination du Dr Luc Boileau à titre de directeur national de santé publique. Il occupait ce poste de façon intérimaire depuis janvier après avoir remplacé au pied levé son prédécesseur, le Dr Horacio Arruda.

Vincent Larin La Presse

Léa Carrier La Presse

Luc Boileau occupera donc ce poste en plus de celui de sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux, et ce, dès le 16 juin, a confirmé mercredi le cabinet du premier ministre, François Legault.

Rappelons qu’il avait pris la place du Dr Horacio Arruda après 22 mois de pandémie, au moment où le gouvernement Legault essuyait de nombreuses critiques sur sa gestion de la cinquième vague de la COVID-19.

C’est Michèle de Guise qui prendra sa relève dès le 16 juin à la tête de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESS) en tant que présidente-directrice générale, fonction qu’elle occupait déjà elle aussi par intérim. Le poste de président de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) reviendra à Pierre-Gerlier Forest, professeur titulaire en sciences de la santé communautaire à l’Université de Calgary, qui débutera son nouveau mandat le 4 juillet.

Au Québec, le directeur national de santé publique est aussi sous-ministre adjoint à la Santé. L’existence de ces « deux chapeaux » a toutefois été l’objet de critiques dans la dernière année. Plaidant pour une indépendance totale du directeur national de la santé publique vis-à-vis du politique, plusieurs voix, dont le Collège des médecins du Québec, se sont élevées pour demander une refonte de la fonction.

Luc Boileau a été président de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie de 1993 à 2008. Il a ensuite été président de l’INSPQ de 2008 à 2015. Puis il a été président de l’INESS de 2015 jusqu’en janvier 2022.