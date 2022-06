Le 17 août 2016, la vie de Louis-Philippe et de sa famille a basculé.

Louis-Philippe a oublié son bébé dans sa voiture pendant une journée chaude d’été. Contrairement à Anaïs Perlot, qui soupçonne que son propre garçon est mort à cause de la négligence du père de l’enfant, l’homme de Saint-Jérôme soutient qu’un accident, ça existe. « Un oubli, ça se peut. Je le sais parce que je l’ai vécu ! »

Émilie Bilodeau La Presse

Le 17 août 2016, la vie de Louis-Philippe et de sa famille a basculé. Ce jour-là, le père a amené ses deux fils aînés à leur camp de jour, mais il a oublié que son garçon de 11 mois se trouvait sur la banquette arrière du véhicule, dans son siège de bébé.

Louis-Philippe s’est rendu à son travail tandis que le petit Jacob est resté dans la voiture. Ce n’est qu’en fin de journée, quand il s’est rendu à la garderie où le personnel lui a annoncé qu’il n’était jamais venu mener son enfant, qu’il a réalisé le drame. Il a retrouvé son bambin mort d’hyperthermie dans l’auto familiale.

Les enquêteurs ont interrogé les deux parents le soir même, et la thèse de l’accident a été retenue. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales n’a jamais déposé d’accusations contre le père.

« C’est un chemin que je prenais souvent, que je pouvais faire les yeux fermés. J’étais dans ma bulle. Je commençais une formation que j’aimais beaucoup pour mon travail. J’écoutais la radio et il a dû survenir quelque chose pour que je perde mon focus. Mais une chose est sûre : je ne suis pas un criminel », dit-il, six ans plus tard.

Louis-Philippe a tenu à prendre la parole en réponse à Anaïs Perlot, cette mère qui a indiqué à La Presse, mardi, qu’elle songeait à déposer une plainte privée pour négligence criminelle contre le père de leur fils Cassius. Ce dernier a été oublié dans une voiture et a été retrouvé mort en 2018, dans Griffintown, à Montréal.

Dans les deux cas, les coroners ont souligné qu’un arrêt à la garderie constituait un changement de routine pour ces familles. Les deux coroners ont conclu à un « décès accidentel ».

Même moi, je n’y croyais pas que c’était un accident au début. Je pensais que j’étais un monstre, que j’étais un ci, un ça. Je me traitais de tous les noms. Tout le monde a compris avant moi que c’était un accident. Louis-Philippe

Il se rappelle avoir été complètement chamboulé par la mort de Cassius en 2018, deux ans après la mort de son propre fils. À l’époque, il avait écrit un message au père, et sa conjointe, avec qui il est toujours en couple, en avait rédigé un pour Anaïs Perlot. Il ignore si leurs lettres, qui avaient été envoyées au CPE, ont été transmises aux parents endeuillés.

Ne pas « partir en guerre »

Louis-Philippe doute que la voie des tribunaux et la plainte privée pour négligence criminelle soient une bonne idée. Quand son fils est mort, il se rappelle que son infirmière clinicienne lui a demandé : « Est-ce que tu crois que Jacob voudrait que tu restes triste pour la vie parce qu’il n’est pas là ? »

« Honnêtement, j’ai été obligé de répondre non », raconte le père de famille, qui a d’ailleurs eu une petite fille après la mort de Jacob.

« Ton enfant ne veut pas que tu restes malheureux. Ton enfant ne veut pas que tu partes en guerre », explique-t-il.

« Le deuil, je vais être pogné avec jusqu’à tant que je meure, affirme-t-il. Je vais penser à cet enfant-là jusqu’à ma mort. Mais avec le temps, la douleur est moins vive. Et vu que la douleur est moins vive, on finit par comprendre certains éléments. »