L’opération de rebranchement à l’électricité coûtera « plusieurs dizaines de millions » à Hydro-Québec, mais les contribuables ne verront pas leurs tarifs augmenter pour autant, a assuré mercredi sa présidente Sophie Brochu, au moment où environ 80 000 Québécois sont toujours dans le noir.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Ça va être plusieurs dizaines de millions. Et ça ne sera pas inclus dans les tarifs, parce que je nous rappelle que nous sommes en loi 34, et selon la loi 34, les tarifs augmentent selon l’inflation avec le plafond que le gouvernement voudra ajuster », a indiqué Mme Brochu lors d’une mêlée de presse tenue à Saint-Sauveur, où plusieurs foyers manquent toujours d’électricité.

Ainsi, ces dépassements de coûts se feront « à la charge d’Hydro-Québec », affirme Sophie Brochu. « Ce ne sont pas les clients qui vont payer ça », a-t-elle martelé.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Régis Tellier, vice-président opérations et maintenance d'Hydro-Québec, et la présidente Sophie Brochu.

Devant une maison de la Côte Saint-Gabriel, où s’empilent des arbres effondrés et des fils électriques, la présidente a assuré que ses équipes procèdent « le plus rapidement possible » pour rebrancher le plus de foyers. « On ne partira pas tant que tout a été raccordé », a-t-elle martelé, parlant d’une crise sans précédent depuis plus de 25 ans au Québec.

Selon le bilan publié en matinée, plus de 80 000 clients étaient toujours privés d’électricité en raison de plus de 1500 interruptions à travers la province. La région la plus affectée demeure les Laurentides, où plus de 40 000 clients étaient toujours sans courant.

« Mini-situation de guerre »

Le vice-président opérations et maintenance d’Hydro-Québec, Régis Tellier, espère rebrancher entre 30 000 et 50 000 foyers d’ici la fin de la journée, mais la « complexité » des travaux devant être effectués dans certains secteurs pourrait compliquer la tâche. « Plus on avance, plus les travaux sont complexes, donc aujourd’hui si on atteint 50 000, je serais très content », a-t-il glissé.

M. Tellier affirme que 300 poteaux d’alimentation en électricité ont déjà été remplacés, et que 200 autres le seront d’ici la fin de la journée de jeudi. Environ 100 transformateurs sont aussi présentement utilisés par les équipes d’Hydro-Québec.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Plusieurs arbres ont été déracinés à Saint-Sauveur.

« On est vraiment en mini-situation de guerre contre le temps qui passe », a résumé de son côté Sophie Brochu, qui appelle la population à « résister à la tentation de faire des choses par eux-mêmes ». « Pensez d’abord à votre sécurité. Ce n’est pas une bonne idée. On va travailler le plus rapidement possible », a-t-elle insisté.

À plus long terme, la crise actuelle appellera Hydro-Québec à repenser certains modèles d’affaires, a aussi convenu la présidente, reconnaissant que la province risque de vivre de plus en plus d’évènements similaires dans le futur. « On ne pourra jamais se prémunir contre ce qu’on a maintenant, mais ce qu’on peut faire, c’est de développer la résilience dans les municipalités », a-t-elle mentionné, en faisant référence à l’installation de batteries ou de panneaux solaires qu’Hydro-Québec pourrait « installer » pour les citoyens, afin de réduire les coûts.

L’organisation fera aussi davantage de « contrôle de la végétation » dans les prochaines années, afin d’élaguer par exemple des branches qui pourraient tomber sur des fils en cas de tempête. Enfouir le réseau d’Hydro-Québec coûterait toutefois trop cher, jusqu’à environ 100 milliards, a indiqué Mme Brochu.

Au pire de la tempête, 550 000 clients d’Hydro-Québec avaient été privés de courant en raison des orages, accompagnés de vents violents, qui ont secoué le Québec et l’Ontario samedi en fin de journée. Dix personnes ont perdu la vie en raison des orages de samedi, soit neuf en Ontario et une au Québec.

La tâche est compliquée pour Hydro-Québec, alors que la ligne d’orages violents a frappé une bande de territoire de 300 kilomètres de long par 100 kilomètres de large, une ampleur rarement vue. Des arbres sont tombés sur les fils électriques à plusieurs endroits et de nombreux poteaux doivent être remplacés.

Environ 700 équipes sont toujours sur le terrain mercredi, dont des équipes d’entrepreneurs venues prêter main-forte à celles d’Hydro-Québec, afin de redonner le courant au plus grand nombre de clients possible. Du renfort est notamment venu du Nouveau-Brunswick et des États-Unis, mercredi.