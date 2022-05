À Montréal, les instruments d’Environnement Canada indiquaient un mercure de 29,4 °C atteint entre 13 h et 14 h samedi, alors que l’air devait continuer de se réchauffer durant l’après-midi.

La canicule la plus hâtive jamais enregistrée au Québec

Le sud du Québec a traversé sa canicule la plus hâtive jamais enregistrée, selon Environnement Canada, où de nombreux records de chaleur ont été battus. En outre, la province connaît beaucoup plus d’incendies de forêt qu’à l’habitude, ce printemps.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Environnement Canada n’a pas de critères formels permettant de déclarer une canicule, rappelle Frédérick Boulay, météorologue de l’agence fédérale. Par convention, cependant, on parle d’une période de canicule quand le mercure atteint la barre des 30 °C trois jours de suite, ce qui s’est concrétisé samedi.

« C’est la canicule la plus hâtive jamais enregistrée », dit M. Boulay. « On recueille des observations depuis la fin du XIXe siècle. La plus hâtive avant celle-ci s’était produite en 1911, autour du 20 mai. »

« On va voir de plus en plus de canicules » avec les changements climatiques, note le météorologue. « C’est une certitude. »

À Montréal, les instruments d’Environnement Canada indiquaient déjà 29,4 °C entre 13 h et 14 h samedi, alors que l’air devait continuer de se réchauffer durant l’après-midi. Jeudi et vendredi, la température a dépassé 30 °C et de nombreuses régions ont battu des records de chaleur.

« On a battu des records un peu partout au Québec le 12, jeudi, et le 13, c’était généralisé », détaille M. Boulay. « On a battu des records de Val-d’Or jusqu’à Saguenay, puis en descendant partout dans le sud. »

À Montréal, des records de chaleur ont été battus de jeudi à samedi. « Le 12, c’était un record quotidien, on a observé 30,3 °C. L’ancien record était de 28,9 °C en 1893 […]. [Vendredi], on a atteint 31,2 °C avec un ancien record de 28,5 °C en 1992 », explique le météorologue. Samedi, l’ancien record de 29,2 °C, enregistré en 2004, a aussi été battu.

Beaucoup plus d’incendies de forêt

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) indique sur son site web que déjà 220 incendies de forêt avaient éclaté au Québec cette année en date de samedi, soit une centaine de plus que la moyenne des 10 dernières années sur la même période. Les brasiers ont touché plus de 222 hectares, soit plus du double de la moyenne des 10 dernières années à pareille date.

« On a eu un anticyclone stationnaire sur la province, ce qui nous a apporté du beau temps pendant environ deux semaines. Il y a donc eu peu ou pas de précipitations sur le sud du Québec », observe M. Boulay, ce qui « augmente les risques d’incendies de forêt ».

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, en collaboration avec la SOPFEU, a interdit les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité au début du mois dans de nombreuses régions du Québec, allant de la Montérégie au Bas-Saint-Laurent.