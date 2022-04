On a fait des pieds et des mains, on a dû négocier pour permettre aux chefs de poser trois questions au premier ministre, trois questions. Après ça, il est allé passer 45 minutes avec vous, représentants des médias. Ce n’est pas une relation qui est prise au sérieux, et il y a sûrement autant d’exemples que de chefs derrière moi aujourd’hui.