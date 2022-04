Écoles secondaires privées

La relâche d’automne gagne des adeptes

De plus en plus d’écoles secondaires privées adoptent la semaine de relâche en automne pour donner un peu de répit à leurs élèves et leur personnel. À Montréal, le collège Notre-Dame vient de l’annoncer en vue de l’an prochain. Il s’agit d’une formule qui, pour l’instant, ne trouve pas écho dans les établissements publics.