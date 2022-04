(Québec) On ne creusera finalement pas l’un des plus gros tunnels au monde sous le fleuve Saint-Laurent, entre Québec et Lévis. Le gouvernement Legault change ses plans et opte pour un « troisième lien » constitué de deux plus petits tunnels comptant moins de six voies au total.

Tommy Chouinard La Presse

Il présentera son projet revu et corrigé jeudi. Il dévoilait l’an dernier la première mouture de son tunnel Québec-Lévis de 8,3 kilomètres : un seul tube composé de deux étages avec six voies au total – trois voies dans chaque direction, dont une réservée aux autobus.

Pour construire cette infrastructure d’un diamètre de 19,4 mètres, il aurait fallu utiliser un énorme tunnelier, un peu plus large que le plus gros que l’on a vu jusqu’ici sur la planète. L’aspect pharaonique de l’ouvrage a valu bien des critiques au gouvernement.

Il est retourné à la planche à dessin et a décidé de construire deux tunnels plus petits – un pour chaque direction. Il est question de quatre ou de cinq voies au total ; des éléments de la nouvelle version resteront d’ailleurs à déterminer dans des travaux futurs. Les voies dédiées aux autobus demeurent, mais il est possible que d’autres véhicules puissent les utiliser en fonction de l’heure.

Pour ce qui est du tracé, le gouvernement garde le cap sur un lien reliant les centres-villes de Québec et de Lévis. On ne déplacera donc pas l’infrastructure vers l’est.

La facture estimée sera moins élevée, mais tout de même importante. L’an dernier, Québec chiffrait le coût à sept milliards de dollars, tout en reconnaissant qu’il pourrait atteindre jusqu’à 10 milliards.

L’exercice de jeudi servira également à étayer l’argumentaire du gouvernement pour justifier la construction du troisième lien. La semaine dernière, François Legault a déclaré que l’« on prévoit, avec l’augmentation de la population, que le nombre de minutes d’attente sur les deux ponts va être plus grand que le temps d’attente sur les ponts de Montréal ». Il n’a donné aucune précision ; son cabinet s’est contenté de dire que l’information provient de son bureau de projet. Des données seront présentées dans le cadre de la mise à jour.

Le gouvernement a présenté la nouvelle version du troisième lien à des députés caquistes lundi, de même qu’aux maires de Québec, Bruno Marchand, et de Lévis, Gilles Lehouillier, mardi. Le premier n’a jamais pris position sur le troisième lien et se donne du temps pour se prononcer. Le second milite depuis longtemps pour le troisième lien.

En février, le premier ministre François Legault évoquait pour la première fois la présentation d’un projet « ajusté » de troisième lien, plus modeste.

Le 13 janvier, Bruno Massicotte, professeur titulaire au département des génies civil, géologique et des mines de Polytechnique Montréal, invitait d’ailleurs le gouvernement à revoir ses plans, puisque « le projet de tunnel envisagé est à la limite de ce qui est réalisable ». Le ministère des Transports lui avait confié en 2015, sous les libéraux de Philippe Couillard, la réalisation d’une étude de préfaisabilité sur un troisième lien routier à l’est de Québec.

« La proposition actuellement considérée compte parmi celles qui comportent le plus de risques. Les projets de tunnels viennent en effet avec un haut niveau d’incertitude en raison principalement de la nature des sols, en partie inconnue », ajoutait-il dans une lettre publiée dans La Presse le 13 janvier.

« Pour mieux servir la population, une option à envisager serait de scinder le projet en deux, en créant un lien de type transport collectif entre les centres-villes de Québec et de Lévis et en ajoutant un troisième lien routier à l’endroit où il serait le plus avantageux, expliquait M. Massicotte. Le lien routier pourrait prendre différentes formes, mais un pont serait le choix optimal du point de vue du coût et de l’échéancier. Trois sites sont envisageables : près des ponts actuels, à l’ouest de Cap-Rouge et à l’est de Lauzon. »