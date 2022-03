L’anxiété et le stress sont souvent en cause dans les échecs des examens de conduite, explique Daniel Frappier, superviseur des écoles de conduite CAA-Québec.

Plus de 70 % des candidats qui se présentent à l’examen de conduite pratique de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) le réussissent. Certains toutefois, échouent à répétition, jusqu’à faire 24 tentatives, révèlent les données de la SAAQ obtenues par l’accès à l’information.

Ariane Krol La Presse

Parmi les quelque 89 000 hommes qui, en 2019, sont allés passer l’examen de conduite pratique de la SAAQ dans l’espoir d’obtenir leur permis de conduire un véhicule automobile (véhicule de promenade, classe 5), l’un d’eux en était à sa 24e tentative.

Chez les femmes, le record des dernières années est de 22 tentatives – une candidate en 2020, l’autre en 2021.

« Il faut plutôt voir là un côté rassurant », fait valoir le porte-parole de la SAAQ, Mario Vaillancourt. « Tant qu’une personne n’a pas démontré qu’elle a les compétences et les connaissances requises pour conduire, on est justifié de lui faire reprendre son examen, pour sa sécurité et celle des autres. »

En 2019, 71 % des candidats à l’examen pratique l’ont réussi, contre 74 % en 2020, et 73 % durant les six premiers mois de 2021.

Les candidats ayant échoué à répétition ne représentent qu’une fraction des dizaines de milliers de personnes qui se présentent l’examen chaque année. Mais ils sont tout de même nombreux. En 2019, dernière année complète avant la pandémie, plus de 4600 candidats en étaient à leur 4e essai. Et plus de 250 en étaient à leur 10e essai, ou davantage.

L’examen théorique, pour obtenir un permis d’apprenti conducteur, entraîne encore plus de reprises. Un candidat en était à sa 117e tentative en 2021 ! Le fait que l’examen comporte trois modules pouvant être réussis séparément contribue au nombre élevé de reprises, qui doivent être espacées d’au moins 28 jours. Le candidat qui a effectué 117 tentatives avait commencé en octobre 2007, précise la SAAQ.

Anxiété et stress

Daniel Frappier, superviseur des écoles de conduite CAA-Québec, a vu quelques apprentis conducteurs ayant essuyé jusqu’à trois échecs au test pratique. « L’un d’eux, c’était le mot examen », raconte-t-il. Le jeune homme conduisait adéquatement, mais avait tendance à se figer en situation d’examen. M. Frappier a conseillé au père de le « réchauffer » avant son rendez-vous à la SAAQ. « Faites-le conduire une heure avant, et l’examen sera l’extension de la petite balade que vous faites ensemble. » Le jeune homme a obtenu son permis.

« L’anxiété, le stress » sont souvent en cause dans les échecs, témoigne M. Frappier. Le CAA offre donc un forfait de trois heures aux candidats qui louent l’une de ses auto-écoles pour l’examen. Le moniteur leur fait faire une heure de pratique, puis s’assoit avec eux dans la salle d’attente. « On les tranquillise un peu, on leur dit quoi ne pas oublier. »

Ne pas vérifier les angles morts, dépasser une ligne d’arrêt et garder une vitesse trop basse fait souvent perdre des points, témoigne M. Frappier. « Et ce qui est une infraction au Code de la sécurité routière, c’est un échec immédiat. »

Taux de succès décroissant

« La personne a le droit de reprendre autant de fois qu’elle le désire », confirme M. Vaillancourt, de la SAAQ.

Le taux de réussite à l’examen pratique diminue toutefois au fil des tentatives. Au premier et au deuxième essai, environ 70 % des candidats repartent avec le permis. Aux troisième et quatrième, le taux de succès oscille autour de 60 %. À partir de cinq à huit essais, à peine plus d’un candidat sur deux (et parfois moins certaines années) obtient la note de passage. Les candidats qui se rendent à neuf tentatives, ou davantage, ont encore moins de chances de réussir (une sur trois en 2021).

Le taux de succès diminue aussi avec l’âge. En 2019, près de la moitié des candidats à l’examen pratique avaient entre 16 et 21 ans, et 76 % d’entre eux l’ont réussi. Chez les plus de 60 ans, par contre, moins d’un candidat sur deux est reparti avec son permis.

La SAAQ n’a pas de profil type des candidats qui échouent à son examen pratique à répétition.

Ses données montrent toutefois que les candidats n’ayant pas eu à suivre de cours de conduite (parce qu’ils détiennent un permis d’un autre pays, ou n’ont plus de permis valide depuis au moins trois ans) ont moins de succès. Leur taux de réussite va de 59 % à 63 % (selon les années) contre 72 à 75 % pour des apprentis conducteurs assujettis au cours obligatoire.