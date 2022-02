Sans vouloir minimiser les perturbations causées par ces évènements partout au pays, « il n’est pas certain que les manifestations en cours mettent en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens », a fait valoir Abby Deshman, directrice du programme de justice pénale à l’ACLC.

L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) a annoncé jeudi qu’elle poursuivra le gouvernement fédéral, considérant que le seuil exigé pour avoir recours à la Loi sur les mesures d’urgence n’a pas été atteint.

Florence Morin-Martel La Presse

Étant donné que le gouvernement possède déjà l’autorité légale pour intervenir en cas de situations difficiles, le recours à cette loi est « inutile, injustifiable et inconstitutionnel », selon Noa Mendelsohn Aviv, directrice générale de l’ACLC. « Ce matin, j’ai écouté attentivement les propos du premier ministre et je n’ai entendu aucune nouvelle raison légale d’invoquer une urgence nationale, pas plus que le pouvoir colossal que le gouvernement espère se donner pour contourner le processus démocratique habituel », a-t-elle affirmé, dans un communiqué.

Sans vouloir minimiser les perturbations causées par ces évènements partout au pays, « il n’est pas certain que les manifestations en cours mettent en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens », a fait valoir Abby Deshman, directrice du programme de justice pénale à l’ACLC. L’association poursuivra Ottawa en raison de « violations des libertés civiles » découlant de cette loi, telles que les « limites importantes aux rassemblements pacifiques partout au Canada », notamment par le gel de comptes bancaires de personnes participant à ces manifestations.

L’organisme reproche à cette loi de ne pas être limitée « à des manifestations particulières ni à des lieux géographiques précis », peut-on lire dans le communiqué. « [Les décrets d’urgence] s’appliquent de la même façon dans tout le pays et imposent des restrictions sans précédent aux droits constitutionnels de chaque Canadien », a écrit l’ACLC.

L’Association canadienne des libertés civiles a toutefois indiqué que la situation actuelle à Ottawa était « complexe, difficile et douloureuse », particulièrement pour certains groupes marginalisés ayant vécu de l’intimidation.