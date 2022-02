Manifestation

L’intervention policière à Ottawa « imminente »

(Ottawa) Des agents de la Sûreté du Québec, de la police provinciale de l’Ontario et d’autres corps policiers sont venus prêter main-forte à la police d’Ottawa. Son chef par intérim, Steve Bell, a indiqué jeudi après-midi que l’intervention pour déloger les manifestants et les camions qui paralysent le centre-ville depuis 21 jours est « imminente ». Il a une fois de plus demandé aux gens de partir immédiatement.