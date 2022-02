Vol de catalyseurs

Le patron d’une entreprise de recyclage arrêté

(Montréal) La police a rapporté mardi qu’elle avait procédé six jours plus tôt à l’arrestation du responsable d’une entreprise de recyclage de métaux du nord-est de Montréal pour sa participation présumée à un réseau de vol et de recel de catalyseurs de véhicules, un fléau au Québec depuis plus d’un an.