(Ottawa) Les nouveaux convois de camionneurs en provenance de partout au Canada ont commencé à entrer dans la capitale nationale. Assaillis de manifestants sans masques, les commerçants du centre d’achat Rideau ont fermé leurs portes.

Lila Dussault La Presse

Le drapeau qui couronne le Parlement fait désormais échos à des centaines d’autres, brandis par les manifestants de tout âge et origine. Certains dansent ou jouent de la musique, d’autres brandissent des slogans, des drapeaux ou des fumigènes. Cils et barbes gelés, en habits de neige, de chasse ou en talons hauts, ils sont assemblés en un brouhaha de coups de klaxon, de chants et de cris.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE 1 /4







Sur la rue Wellington, en face du Parlement, un drapeau canadien a été accroché en haut de la grue d’un camion de construction. Tout près, un stand distribue des bouteilles d’eau et des « fudges de la liberté ».

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Des « freedom fudge » étaient donnés devant le parlement.

Rappelons que les manifestants, qui s’opposent à la vaccination obligatoire des camionneurs, convergent vers Ottawa depuis plusieurs jours, dans un mouvement nommé « Canada Unity ». L’un seul des huit convois, en provenance de Hamilton, était arrivé vendredi. Un grand nombre de protestataires ont aussi convergé vers la capitale, sans accompagner les camionneurs.

Les sept convois restants ont commencé à arriver dans la capitale vers midi samedi. « Le train de convoi est assez long, donc il y en a encore sur l’autoroute, a affirmé à La Presse Paramjit Singh, du service des communications de la police d’Ottawa, en début d’après-midi. Au total, 2000 véhicules et 5000 piétons sont attendus. Ils sont dirigés vers des stationnements prévus à différents endroits de la capitale par les autorités.

Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, a pris la parole devant la foule en fin d’avant-midi samedi.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada

« Je ne veux plus de haine, et retrouver notre liberté » affirme Kevin Daize, 51 ans et vacciné. L’Ottavien brandit une pancarte illustrant une poignée de main entre « vax » et « non-vax ».

À ses côtés, Christopher Eid, 28 ans non vacciné en provenance de Montréal, ajoute : « Je pense que nos voix devraient être entendues par notre premier ministre. C’est un évènement pacifique qui unit les Canadiens de partout. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Kevin Daize et Christopher Eid

Clive Henderson, un facteur ontarien, qui a perdu son emploi pour le gouvernement fédéral parce qu’il n’est pas vacciné, prend aussi part au mouvement. « Je veux retrouver mon emploi, donc j’espère qu’il [le gouvernement] va changer d’avis. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Clive Henderson

Gadsden Flag et perte des masques

Parmi les centaines de drapeaux canadiens, québécois ou des patriotes volent aussi des drapeaux appelés Gadsden Flag. Jaunes et décorés d’un serpent à sonnettes et de la devise « Don’t Tread on Me » [ne me piétine pas], ce sont des drapeaux historiques américains liés au mouvement libertarien. Ils ont a notamment été utilisés par les militants pro-Trump lors de l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le drapeau Gadsden flag

« On est venu pour ajouter nos noms à la cause. Ça va trop loin, le chantage avec la population. Ça dépasse les limites », affirme Patrick Acke, un jeune sherbrookois habillé de fourrures qui brandit un Gadsden Flag sur le trottoir de la rue Wellington.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Patrick Acke et Gabriel Gouin, de Sherbrooke

Dans les commerces et hôtels environnants, La Presse a constaté que les personnes ne portaient plus de masque. « Nous leur demandons, mais ils refusent de les mettre », a confié l’employé d’un hôtel qui ne pouvait parler publiquement.

Des centaines de personnes sans masque se sont aussi retrouvées au centre d’achat Rideau, situé de l’autre côté du canal du même nom.

Un peu plus loin, la parade de véhicule au centre-ville a repris de plus belle samedi. Yves Poulin, arrivé vendredi de Saint-Georges-de-Beauce, salue La Presse d’un camion ProStar+.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Yves Poulin, de Saint-Georges-de-Beauce

Mesures de sécurité

Les mesures de sécurité autour du parlement sont toujours en place. La police d’Ottawa, la Gendarmerie royale du Canada et le service de protection parlementaire travaillent en coordination. Ces derniers filtrent l’accès des manifestants à la colline parlementaire : tout élément considéré comme dangereux (bâtons, feux d’artifice, etc.), est interdit sur place.

Angélique et Doc Tattoo, deux Québécois rencontrés sur place, utilisent de la sauge médicinale pour éloigner les mauvais esprits et pour éviter que la manifestation ne « vire en chicane. »

Rappelons que bien que les dirigeants des différents convois collaborent avec la police pour assurer une manifestation pacifique et sécuritaire, des messages haineux incitant à des actes criminels ont aussi circulé sur les réseaux sociaux au courant des derniers jours. La police d’Ottawa a affirmé que des individus avec des vues extrémistes, au niveau local et international, qui se sont greffés au mouvement.

« Nous sommes au courant des propos déplacés et menaçants tenus dans les médias sociaux en lien avec cette manifestation, indique la Police d’Ottawa sur Twitter vendredi. Nous faisons bon accueil aux manifestations pacifiques. Cela dit, la sûreté publique est primordiale – il y aura des conséquences pour les personnes s’adonnant à des actes criminels, à la violence et à des activités encourageant la haine. »

Tôt samedi, le centre-ville d’Ottawa avait des airs de lendemain de veille, avec des tentes, des dormeurs dans des voitures, des auberges de jeunesse remplies et les Tim Hortons à plein rendement.