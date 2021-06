Un mort et des blessés après une tornade à Mascouche

Une tornade a frappé Mascouche, lundi après-midi, tuant une personne et faisant des blessés. Une alerte de tornade est toujours en vigueur pour les secteurs de Lévis, de Lotbinière et de Saint-Lambert au Québec.

Alice Girard-Bossé La Presse

« La tornade est passée directement derrière chez moi. J’ai vu des voitures avec des vitres cassées et des arbres cassés. Il y a même une maison en construction qui est complètement sciée en deux », raconte Marco Paquette, un résidant de Mascouche. La police et les ambulanciers sont sur les lieux et le périmètre est bouclé. « Je n’ai jamais vu ça, surtout au Québec. Tout le monde est sous le choc ».

Environnement Canada a confirmé en début de soirée que c’est bel et bien une tornade a frappé tout un quartier, peu avant 16 h. Les évènements se sont déroulés au coin des rues Dupuis, Charron et du croissant Nelligan, en plein cœur de la ville.

De nombreux témoins se sont emparés de leur téléphone cellulaire pour filmer la scène. « Je revenais du travail et j’ai vu par la fenêtre un nuage qui descendait. Je suis partie en auto pour aller voir de plus près », raconte Steve Caron.

« C’était la première fois que je voyais ça, c’était vraiment impressionnant », s’exclame le résidant de Mascouche.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Des dégâts étaient visibles sur l’avenue Louvain, à Mascouche, après le passage de la possible tornade.

« Les équipes d’urgences sont sur place pour les secteurs les plus touchés. La veille d’orages violents demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre alors nous vous invitons à la prudence et à éviter les déplacements », a indiqué le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, dans une publication Facebook.

Alerte de tornade en vigueur

Une alerte de tornade est également en vigueur pour les secteurs de Lévis, de Lotbinière et de Saint-Lambert au Québec.

« Le public de la région concernée doit porter une attention particulière aux conditions météorologiques potentiellement dangereuses et prendre les mesures de sécurité qui s’imposent. Surveillez les mises à jour des bulletins », peut-on y lire sur le site du gouvernement du Canada.

Il y a également une alerte d’orages violents en vigueur pour les secteurs de Bellechasse, de Côte-de-Beaupré-L’Île d’Orléans, de Québec et de Valcartier – Stoneham.