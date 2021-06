Je demande qu’en plus de la pression que le gouvernement va continuer à mettre sur l’Église et toutes les institutions (pour qu’elles reconnaissent) leur rôle, je demande aux catholiques à travers le pays de parler à leurs prêtres, de parler à leurs évêques, de passer le message qu’il est temps que l’Église catholique reconnaisse sa responsabilité, sa part de culpabilité et surtout qu’elle soit là pour qu’on connaisse la vérité et qu’on permette l’étape de guérison, qui sera essentielle.