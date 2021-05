Un tunnel à plus de 7 milliards entre Québec et Lévis

(Québec) Le troisième lien, ce tunnel que veut construire le gouvernement de François Legault sous le fleuve entre Québec et Lévis, doit coûter entre 7 et 9 milliards et prendra 10 ans à construire.

Gabriel Béland

La Presse

C’est ce qu’a annoncé le gouvernement du Québec lundi, au moment de présenter son Réseau express de la capitale (REC). Cette large stratégie prévoit un tunnel entre les deux villes, mais aussi l’élargissement de plusieurs autoroutes de la capitale pour ajouter 100 km de voies réservées, ainsi que la construction du tramway.

Le gouvernement parle d’un coût de 6 à 7 milliards. Mais il prévient qu’il faudra ajouter des « frais connexes ». Il pourrait en bout de course coûter près de 9,5 milliards.

« À ce stade-ci du projet, la marge d’incertitude pour ces frais demeure élevée. Le ministère des Transports estime que le montant associé à ces réserves et frais se situera entre 10 % et 35 % du coût de construction », indique le gouvernement.

L’ouvrage de 8,3 kilomètres reliera l’autoroute 20 à la hauteur de la route Monseigneur-Bourget, à l’autoroute Laurentienne, à la hauteur du boulevard Wilfrid-Hamel, près du Centre Vidéotron. Les travaux préparatoires doivent commencer dès 2022.

Le gouvernement du Québec veut par ailleurs demander à Ottawa de financer une partie du tunnel.

« En campagne électorale, on s’était engagés à construire le tramway et le troisième lien, alors que certains ont voulu opposer ces deux projets. Pour nous, ces deux projets sont complémentaires, et on le démontre hors de tout doute aujourd’hui », a indiqué le ministre des Transports, François Bonnardel.

Six voies superposées

Le tunnel prévoit deux stations souterraines-Colline Parlementaire et Jean-Paul-L’Allier — où les autobus pourront déverser les navetteurs. Ceux-ci auront alors l’option de prendre le tramway.

À Québec, les automobilistes auront le choix de deux sorties, celle du boulevard Hamel, mais également une autre pour rejoindre l’autoroute Dufferin-Montmorency.

PHOTO FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Le tunnel doit sortir près du Centre Vidéotron.

Le tunnel comptera trois voies par direction. Elles seront superposées. Une voie dans chaque direction sera réservée aux autobus.

Le gouvernement a aussi annoncé la mise en place de 100 km de voies réservées sur les autoroutes de la capitale, notamment Félix-Leclerc, Henri-IV, Robert-Bourassa et Laurentienne. Les autoroutes seront élargies et « aucune voie ne sera retirée aux automobilistes ».

Ces voies de circulation seront réservées aux autobus, mais également au covoiturage. Le gouvernement envisage aussi de permettre leur accès aux voitures électriques. Elles doivent coûter 844 millions à mettre en place.

En tout, le REC doit coûter 11 milliards, en ajoutant les 7 milliards du tunnel, les 3,3 milliards du tramway et les voies réservées.

Les opposants au projet de troisième lien n’ont pas mis de temps à réagir. « Ce projet-là me fait penser aux projets des années 70 alors qu’on construisait des autoroutes à qui mieux mieux. Mais maintenant on connaît les impacts sur l’étalement urbain et les coûts que la société doit payer pour ces choix », déplore Marie-Hélène Vandersmissen, directrice du département de géographie de l’Université Laval.

Alexandre Turgeon, directeur général du Conseil régional de l’environnement (CRE) de la Capitale-Nationale, estime « il n’y a aucun besoin d’investir autant de milliards pour aussi peu d’automobilistes ». Le gouvernement estime que 50 000 véhicules doivent emprunter le tunnel quotidiennement.

« On demande une évaluation environnementale fédérale », ajoute M. Turgeon. Celui-ci doit lancer mardi matin, avec d’autres groupes écologistes, une campagne nationale d’opposition « Non au troisième lien ».