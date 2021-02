PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Santokh Kour est celle qui a ouvert la porte au policier désarmé et blessé, Sanjay Vig, dans le quartier Parc-Extension, à Montréal, le 28 janvier dernier. Mme Kour et son mari, Gurmit Singh, sont réfugiés au Canada depuis un an et demi.