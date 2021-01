Dans les régions de Montréal et de Québec, les accumulations de neige totaliseront entre 15 et 20 centimètres jusqu’à dimanche.

(Montréal) L’importance des chutes de neige qui s’abattront en fin de semaine sur plusieurs régions du Québec se confirme.

La Presse Canadienne

Environnement Canada a émis tôt vendredi matin des avertissements de neige avec une tempête qui déversera entre 15 et 30 centimètres de neige sur la plupart des régions à compter de la nuit de samedi.

L’Outaouais recevra les premières chutes ; le total prévu dans cette région oscillera entre 15 et 25 centimètres.

Dans les régions de Montréal et de Québec, les accumulations de neige totaliseront entre 15 et 20 centimètres jusqu’à dimanche. Environnement Canada prévient les automobilistes que la visibilité sur les routes pourrait être grandement réduite par l’accumulation rapide de neige au sol.

Dans les Laurentides, de 25 à 30 centimètres s’abattront sur Saint-Jérôme et Saint-Agathe, mais aucun avertissement n’est en vigueur à Mont-Laurier, plus au nord. Des quantités semblables de neige sont prévues à Trois-Rivières et La Malbaie.

À Saguenay, Tadoussac, sur la Côte-Nord, au Bas-Saint-Laurent, à Gaspé et dans la Vallée de la Matapédia, l’agence fédérale annonce de 15 à 30 centimètres de neige. À La Tuque, les accumulations ne devraient pas être supérieures à 20 centimètres.

Dans les régions de Drummondville, Sherbrooke, Thetford Mines, Lac-Mégantic et Saint-Georges, aucun avertissement de neige n’avait été émis vendredi matin, même s’il y aura des précipitations ; elles seront de moindre importance, d’autant plus que de la pluie pourrait tomber.

Les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, de Chibougamau et de la Basse-Côte-Nord ne devraient pas recevoir d’importantes quantités de neige en fin de semaine.