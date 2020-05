Ménage de printemps et plaisirs d’été

Jugé non prioritaire par les autorités de santé publique, l’entretien des rues, parcs et trottoirs a été négligé pendant des semaines. L’arrivée du beau temps et l’impatience des Montréalais forcent aujourd’hui la Ville à se refaire une beauté à la vitesse grand V.