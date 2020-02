L’injonction accordée hier à Canadien Pacifique (CP) pour déloger les manifestants mohawks du chemin de fer à Kahnawake semble avoir eu un effet contraire : mercredi matin, le point de contrôle à proximité de la barricade était en cours de fortification de manière active.

Raphael Pirro

La Presse

De nouvelles structures de béton semblent avoir été acheminées sur les lieux, et vers 8 h 15, un camion est venu décharger quantité de cailloux pour fortifier la barricade. De la machinerie lourde s’appliquait à placer ces amoncèlements de manière à réduire l’accessibilité au chemin de fer.

Mardi, le Canadien Pacifique a obtenu de la Cour supérieure du Québec une injonction pour forcer la levée de la barricade sur sa voie ferrée à Kahnawake. On ignorait mercredi si elle avait été officiellement remise aux autorités de Kahnawake.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE De nouvelles structures de béton semblent avoir été acheminées sur les lieux, et vers 8 h 15, un camion est venu décharger quantité de cailloux pour fortifier la barricade.

Néanmoins, le Conseil mohawk de Kahnawake avait été informé mardi de l’existence de l’injonction et a dit évaluer ses options, y compris sa contestation. Le grand chef Joe Norton a affirmé dans un communiqué que seuls les Peacekeepers, le corps de police de la réserve, avait compétence sur le territoire.

M. Norton a appelé les siens au « calme » et lance un avertissement : « L’histoire nous rappelle que l’approche appropriée pour traiter les problèmes consiste au dialogue et la discussion, et non en envoyant la police ».

Le Grand Chef Serge Simon et les Chefs du Conseil Mohawk de Kanesatake ont vertement dénoncé l’injonction hier soir. « Il n’y a pas de mots qui puissent exprimer à quel point nous sommes profondément préoccupés en ce moment par la direction vers laquelle mène un tel chemin », ont-ils exprimé par communiqué mardi soir. Ils ont aussi fermement condamné l’intervention policière qui a mené au démantèlement du blocus de la communauté mohawk Tyendinaga, près de Belleville. « Nous voudrions rappeler au Gouverneur Général ainsi qu’au Canada, qu’en ce qui concerne les arrestations de l’OPP, plusieurs voies de négociation et de règlements pacifiques étaient à portée de main pour résoudre le conflit », ont-ils avancé.

La semaine dernière, le Canadien National (CN) a obtenu une injonction du tribunal pour mettre fin à une barricade qui avait été érigée à Saint-Lambert, également en Montérégie. Vendredi soir, les manifestants ont quitté les lieux de ce blocus et la circulation ferroviaire a pu reprendre.

-Avec La Presse canadienne