Les manifestants sont toujours réunis sur la voie ferrée à Saint-Lambert, malgré l’injonction accordée au Canadien National (CN) leur demandant de cesser le blocus qui paralyse la ligne exo3.

Mayssa Ferah

La Presse

Depuis hier soir, la présence des militants s’est toutefois réduite. Refroidis par la température peu clémente, Ils sont passés d’une trentaine à une dizaine.

Qui sont-ils ? Le peu d’entre eux qui ont voulu s’adresser à La Presse vendredi matin sont des étudiants. Sont-ils autochtones ? « Non, on agit en soutien avec les gens de Kahnawake et la communauté Wet’suwet’en. »

Si les protestataires affirment bloquer la voie ferrée en appui aux membres de la communauté Wet’suwet’en qui contestent le passage de l’oléoduc Coastal Gaslink sur leur territoire, ce sont des discours à la portée plus large qui résonnent au petit matin, vendredi. « Fuck le colonialisme », « Shut down KKKanada », et « Solidarité avec les Wet’suwet’en », peut-on lire près du campement de fortune érigé depuis hier, où les journalistes ne sont guère les bienvenus.

Jeudi vers 19 h, un huissier, accompagné de policiers du CN et du SPAL a remis les copies papiers de l’injonction aux manifestants. Ils avaient alors affirmé qu’ils prendraient connaissance des documents, avant de demander aux médias de s’éloigner.

Vendredi à 6 h 30, aucune intervention policière imminente n’est prévue, malgré la présence de quelques voitures du Service de police de l’Agglomération de Longueuil (SPAL) aux alentours. Le transport sur la ligne exo3 demeure interrompu jusqu’à nouvel ordre.

Plus de détails à venir.