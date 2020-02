La région de Montréal a reçu entre 30 et 40 cm de neige jusqu'à présent.

« Ça, c’est une vraie tempête », dit Denis Arsenault, le porte-parole du ministère des Transports, avant de défiler la liste des fermetures de route, des perturbations causées par les accidents ou la visibilité quasiment nulle sur tout l’est de la province.

La fermeture la plus importante se trouve à hauteur de Saint-Hyacinthe, sur l’autoroute 20 Ouest, en direction de Montréal, où les autorités s’occupent de déblayer une autre scène d’accidents en série impliquant 70 véhicules, dont une voiture de la Sûreté du Québec. Trois personnes ont été blessées, dont un état critique, selon la SQ.

C’est sur l’autoroute 20, entre Montréal et Saint-Hyacinthe, que les problèmes de circulation demeurent les plus persistants. Il faut compter jusqu’à 90 minutes, soit une demi-heure de retard, pour faire le trajet Boucherville-Drummondville.

Sur la rive nord du fleuve, dans l’après-midi de vendredi, la circulation a été interdite à tous le poids lourds sur la route 138 à partir de Forestville jusque dans la région de Charlevoix, pour une durée indéterminée, afin de réduire les risques de collision avec les automobiles.

PHOTO TIRÉE DE TWITTER Un carambolage impliquant une quinzaine de véhicules a fait trois blessés sur l'autoroute 20 à la hauteur de Saint-Hyacinthe.

L’autoroute 15 Nord est fermée par endroits entre la frontière américaine et la métropole et partout au Québec, partout, en cette fin d’’après-midi, vendredi, les routes restent enneigées et glissantes par endroits. Une majorité d’entre elles devraient l’être encore, samedi matin.

Il y avait longtemps qu’une seule tempête n’avait pas couvert la quasi-totalité du réseau routier québécois d’une couche à peu près uniforme de neige, assez épaisse pour ralentir tout le Québec.

Toute la journée, des carambolages se sont succédés sur les autoroutes, provoquant à chaque fois des bouchons de circulation de plusieurs kilomètres. En après-midi, le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, recommandait à tous les Québécois de rester chez eux et de ne prendre la route qu’en cas de nécessité, pour permettre aux équipes du ministère de poursuivre le déblaiement des chaussées.

On recensait déjà plus de 700 accidents, collisions, sorties de routes et carambolages, sur l’ensemble du réseau du MTQ.

De Lévis à Murdochville

Le ministère des Transports a annoncé dès les petites heures du matin, vendredi, les premières fermetures majeures sur la route 132 et l’autoroute 20, à partir de de Lévis jusqu’à Montmagny. Mais à mesure que la neige tombait et que la tempête se déplaçait vers l’est, les fermetures se sont peu à peu étendues vers l’Est. D’abord jusqu’à La Pocatière, puis jusqu’à Trois-Pistoles, où se termine l’A20.

En fin de journée, hier, la route 132 est aussi fermée dans les deux directions de Trois-Pistoles jusqu’à Murdochville, en Gaspésie. Sur toute la rive sud du fleuve à partir de Québec, seul un petit tronçon de l’A20, de part et d’autre de Rimouski, restait ouvert à la circulation. La ville de Rimouski elle-même, toutefois, devenait inaccessible à partir du Bas-Saint-Laurent.

De plus, l’autoroute 85 qui relie le Québec au Nouveau-Brunswick a été complètement fermée à partir de Dégelis jusqu’à Rivière-du-Loup.

Ailleurs, c’est dans la région de Chaudière-Appalaches que le ministère des Transports a dû fermer temporairement le plus grand nombre de routes, réduisant considérablement les possibilités de déplacement d’une ville à l’autre. En début de soirée hier, des tronçons routiers de quelques kilomètres étaient encore fermés à toute circulation sur les routes 173, 218, 271, 273, 275, 277, 279 et 281, à partir du secteur de Laurier-Station jusqu’à hauteur de Charny, sur la rive-sud de Québec.

Carambolages

Dans la région de Montréal, la journée a débuté sur des routes enneigées et glissantes, pour un trafic réduit, circulant à basse vitesse en raison des conditions de circulation difficiles. La vue de dizaines de voitures sorties de routes le long des autoroutes 10 et 20 à proximité de Montréal, inspirait sans doute un respect accru pour les éléments.

Un premier carambolage d’importance s’est produit sur l’autoroute 40, à hauteur de Saint-Sulpice, en banlieue nord-est de la métropole. L’incident n’a pas fait de blessés, mais le déblaiement des véhicules impliqués a entravé la circulation durant près de trois heures jusqu’à ce qu’on puisse rouvrir la route, en début d’après-midi.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Des nombreuses sorties de route se sont produites sur l'autoroute 40.

Peu après 13 h, un accident impliquant un camion-remorque et quatre automobiles sur le pont de l’île-aux-Tourtes, à l’ouest de l’île de Montréal, a entraîné la fermeture complète du pont en direction de Vaudreuil-Dorion. Un grand nombre d’automobilistes se sont alors dirigés vers le pont Galipeault, sur l’autoroute 20. Ce volume de trafic additionnel a congestionné les accès au pont, et des refoulements de trafic ont été observés jusqu’à Beaconsfield.

Le temps qu’on rouvre le pont de l’île-aux-Tourtes à la circulation, le mal était déjà fait en milieu d’après-midi. Les accès aux deux ponts de l’ouest en direction de Vaudreuil-Dorion étaient congestionnés, et les automobilistes perdaient environ une demi-heure de leur temps dans les files d’attente. La congestion ne s’est résorbée qu’à la fin de l’heure de pointe.

– Avec la collaboration Isabelle Ducas et Mayssa Ferah, La Presse