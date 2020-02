Stéphane Laporte Chronique

L’invisible est essentiel

Dimanche, des milliers et des milliers de Québécois vont s’asseoir devant leur télé, pour regarder le Super Bowl. Pour beaucoup, ce sera leur premier et leur dernier match de football de la saison. Ils sont là pour le kick. Pour les ailes de poulet, pour la bière, pour les pubs, pour Jennifer Lopez. Pour plein d’autres bonnes raisons que leur passion pour le ballon ovale. Et c’est bien comme ça. Plus on est de fans, plus on rit !