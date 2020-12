Le jour du réveillon, les centres commerciaux et la plupart des boutiques, épiceries et pharmacies sont ouverts, tout comme les restaurants (pour emporter) et les stations-service.

Les centres commerciaux seront-ils ouverts au lendemain de Noël ? Qu’en est-il des services de transport, banques et bibliothèques ? Avec la fermeture des commerces non essentiels qui débutera le 25 décembre, La Presse a préparé une liste des établissements et services qui demeureront ouverts entre les 24 et 26 décembre.

Léa Carrier

La Presse

24 décembre

Le jour du réveillon, les centres commerciaux et la plupart des boutiques, épiceries et pharmacies sont ouverts, tout comme les restaurants (pour emporter) et les stations-service. La SAQ est exceptionnellement ouverte jusqu’à 19 h.

Du côté des services, le réseau de la STM fonctionne selon son horaire régulier, tandis que les collectes de déchets se font selon un horaire particulier. Toujours à Montréal, les heures d’ouverture des installations culturelles et sportives qui demeurent ouvertes en temps de pandémie, comme les bibliothèques, varient selon les arrondissements.

La Cour municipale et la plupart des bureaux municipaux ferment leurs portes.

25 décembre

Seuls les commerces essentiels peuvent rester ouverts, ce qui comprend les pharmacies, les quincailleries, les stations-service et certains centres d’alimentation.

Les commerces de détail et les entreprises de soins personnels et d’esthétique sont fermés, de même que la SAQ et la SQDC. Dans les centres commerciaux, les aires de circulation peuvent être ouvertes afin d’assurer l’accès aux commerces non visés par les fermetures.

Le réseau de la STM fonctionne selon l’horaire des jours fériés. En vertu de la loi fédérale, toutes les banques sont fermées les 25 et 26 décembre.

26 décembre

Les commerces essentiels restent ouverts, ce qui comprend les pharmacies, les quincailleries, les stations-service et certains centres d’alimentation. Les commerces non essentiels demeurent fermés jusqu’au 10 janvier 2021.

Le service de la STM est modifié selon l’horaire des jours fériés.