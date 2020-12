« Or rouge » du Cachemire

Le safran, victime du changement climatique et de la guerre

(Pampore) Mohammad Ramzan Rather travaille d’arrache-pied dans son champ de crocus du Cachemire sous administration indienne. Mais les récoltes sont maigres et la nostalgie le gagne quand il pense à l’époque avant le changement climatique, quand ses terres produisaient en abondance l’« or rouge », le safran.