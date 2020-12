PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE

21 octobre 2020. Véronique Côté et sa petite fille de 4 mois participent à la manifestation des Mères au front devant les bureaux montréalais de Justin Trudeau, afin de sensibiliser le gouvernement aux problèmes liés à l’environnement. Plusieurs personnalités publiques étaient présentes, dont la comédienne Ève Landry, l’écosociologue Laure Waridel et la réalisatrice et autrice Anaïs Barbeau-Lavalette.