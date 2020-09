Enquête sur les fuites à l’UPAC

Deux policiers visés demandent le retrait du BEI

Deux officiers de l’Unité permanente anticorruption visés par l’enquête sur les fuites à l’UPAC demandent à ce que celle-ci, qui est menée depuis deux ans par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), soit transférée au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) « parce que l’équipe de l’enquête Serment, telle qu’actuellement constituée, n’a plus la compétence et la légitimité » pour la poursuivre.