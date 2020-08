Post-secondaire: Québec bonifie l’aide aux étudiants de 375 millions

(Montréal) Afin d’aider les étudiants du cégep et de l’université à poursuivre leurs études durant la pandémie, Québec injectera 300 millions dans le programme de prêts et bourses, dont 100 millions de façon récurrente. Plus de 20 000 étudiants de plus pourront ainsi avoir accès au programme.