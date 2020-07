Crime et confinement — Chapitre 2

Huit amis

En pleine pandémie, l’enquêteur Baptiste Bombardier et sa partenaire Angele Jones ont un meurtre sur les bras. Le crime est survenu pendant une vidéoconférence à laquelle assistaient sept personnes, en plus de la victime, qui gît au sol dans une mare de sang dans son chic appartement du Mile-Ex. Qui est la victime ? Et pourquoi l’a-t-on tuée ? Suite de notre polar estival rédigé à vingt-huit mains.