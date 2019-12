Les prévisions météorologiques d’Environnement Canada pointent vers un début de semaine plus chaud et marqué par des probabilités d’averses de pluie dans le sud du Québec, et une température qui retombera graduellement sous zéro, accompagnée par des chutes de neige probables pour vendredi et samedi prochains.

Raphael Pirro

La Presse

Dimanche après-midi, les probabilités d’averses de neige sont de 40 % et le mercure pourrait atteindre un maximum de 2 degrés. Au cours de la soirée et de la nuit de dimanche à lundi, la neige pourrait se transformer en pluie verglaçante jusqu’en matinée. De la pluie s'abattra tout au long de la journée de lundi et jusqu’en fin de soirée, avec un maximum de 4 degrés au-dessus de zéro.

Les intempéries se prolongeront mardi, alors que des averses sont attendues. Le maximum pourrait atteindre un pic de 8 degrés, avant de replonger à un minimum de -11. La pluie redeviendra de la neige mercredi. Jeudi s’annonce ensoleillé et froid : Environnement Canada prévoit un maximum de -12 en journée et un minimum de -15 au cours de la nuit suivante.

Vendredi marquera le retour probable des averses de neige et d’un climat plus doux. La température oscillera autour de -6 degrés. La chute de neige se poursuivra samedi en journée, alors que la température continuera de grimper pour atteindre un maximum de -1.