Camping sauvage autour du réservoir Baskatong

Depuis huit ans, M. Dugas a l'autorisation d'entamer des travaux pour passer à un système de champs d'épuration, considéré plus écologique. Il a reçu pour plus de 60 000 $ d'amendes du ministère de l'Environnement en mai dernier, dont 15 000 $ parce qu'il n'avait pas encore changé son système.

Récemment, les autorités sont passées en vitesse supérieure. Des enquêteurs du Ministère ont lancé des opérations de surveillance discrètes dans le secteur et obtenu des mandats d'entrée pour fouiller les lieux. Les enquêtes ont mené au dépôt de sept chefs d'accusations pénales pour des infractions à la Loi sur la qualité de l'environnement. Cinq campings ont été visés : le Pavillon Baskatong, R.V. Camping, le Pavillon Arc-en-Ciel, le Pavillon des Pins Gris et le Domaine des Huards. Les amendes réclamées totalisent plusieurs dizaines de milliers de dollars.

« J'ai de la misère à digérer ça. C'est quelque chose de rough », a-t-il dit, soulignant qu'il avait entamé les travaux pour se conformer. « On a commencé ! J'ai foutu 100 000 $, j'en recrisse un autre 100 000 $, j'ai un contrat de fait, [les contracteurs] s'en viennent le 15 octobre. On peut pas faire ça pendant que les [campeurs] sont ici. »

Il estime que les demandes du Ministère lui coûteront en tout près de 500 000 $, sans aucun soutien du gouvernement.

Un peu plus à l'est, le propriétaire du Pavillon des Pins Gris a reçu une amende d'« au-dessus de 50 000 $ », il y a un an, parce que son réseau d'égout est non conforme. Lui aussi utilise les puits absorbants.

Carl Dumont affirme qu'il veut se conformer aux normes mais dit attendre depuis 2014 un feu vert du Ministère afin d'effectuer ses travaux, car les plans doivent être approuvés par les fonctionnaires. Il admet que « faute d'avoir eu des réponses, on a continué l'expansion » en construisant de nouveaux emplacements. « À un moment donné, on ne fera pas faillite... »

Ses voisins presque immédiats, R.V. Camping, ont reçu une amende un peu moins salée : environ 20 000 $. Ce terrain dispose de champs d'épuration, mais des inspecteurs du Ministère ont jugé qu'il y avait beaucoup trop de campeurs pour leur capacité.

« On a un champ d'épuration neuf. Il était fait pour 20 roulottes, et on a mis le double », a expliqué Josée Danis, présidente de l'entreprise, assise dans sa propre roulotte. La dame estime que les fonctionnaires du Ministère surestiment la consommation quotidienne d'eau pour chaque roulotte. Elle promet de prouver ses allégations à l'aide de compteurs d'eau.

« Je n'ai absolument rien qui va dans le lac, jamais de la vie, a-t-elle dit. Moi, je me sens nullement coupable là-dedans. »

Algues bleu-vert et pathogènes

Les autorités entendent maintenir le cap malgré les protestations. « Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques effectue un suivi rigoureux de ces dossiers afin de s'assurer que les entreprises se conforment aux lois et règlements », affirme la porte-parole Sophie Gauthier. Selon elle, le gouvernement « n'écarte aucun recours » pour s'assurer que les campings gèrent leurs eaux usées adéquatement.

Pour Isabelle St-Germain, porte-parole du Conseil régional de l'environnement des Laurentides, il est temps que les Québécois prennent conscience de la pression exercée sur les plans d'eau en région.

« On dirait que quand les gens s'en vont en camping, ils ont l'impression d'être tout seuls. Ils oublient qu'après eux, il y a d'autres gens qui passent, ensuite d'autres, et d'autres. Au bout de l'été, ça peut faire des milliers de personnes », affirme-t-elle.

Les eaux usées qui finissent par atteindre les lacs ou rivières favorisent le développement de plantes aquatiques et de cyanobactéries, les fameuses algues bleu-vert qui peuvent mener à l'asphyxie des écosystèmes aquatiques, rappelle la scientifique.

Sans compter que les matières fécales qui peuvent se retrouver dans l'eau contiennent des pathogènes nuisibles. « Ça peut être problématique pour les baigneurs, ça peut nuire à la santé », dit-elle.

« Je pense qu'il y a un processus à faire. Depuis les épisodes de cyanobactéries autour de 2006, on a travaillé beaucoup sur les résidences isolées et les chalets. Beaucoup de choses ont été faites au niveau résidentiel pour préserver la qualité de l'eau », affirme Mme St-Germain.

« Il est temps qu'on s'attaque aux commerces et entreprises en bordure des plans d'eau », dit-elle.