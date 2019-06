 Qualité de l'eau de baignade: des résultats en 15 minutes au lieu de 24 heures 

Des plages ouvertes lors des pics de pollution... et fermées quand l'eau redevient bonne. Les autorités ont souvent un coup de retard quand vient le temps de protéger les baigneurs, pour une raison simple : les analyses de qualité de l'eau prennent de 24 à 48 heures. Un nouvel appareil qui pourrait changer la donne est testé à quelques endroits à Montréal, dont la nouvelle plage de Verdun qui sera inaugurée aujourd'hui.

Ces braves peuvent se baigner sans crainte. Dans un petit bureau tout près, Jean-Baptiste Burnet, chercheur à Polytechnique Montréal, consulte une tablette électronique branchée à un appareil métallique de la taille d'une mallette. Des tuyaux qui mènent directement au fleuve entrent et sortent de la machine.

Polytechnique Montréal a acheté six de ces appareils, que des chercheurs testent dans toutes sortes de conditions. Ils vérifient si les résultats fournis correspondent à ceux des méthodes traditionnelles, sur lesquelles les normes sont conçues.

L'appareil déployé au Bota Bota s'appelle le ColiMinder. Contrairement aux méthodes d'analyse traditionnelles, il ne détecte pas directement les bactéries E. coli. Un premier produit détruit les bactéries, ce qui libère un enzyme détecté par un deuxième produit. En 15 minutes, on a un résultat.

Une eau contaminée peut notamment causer des problèmes de peau et déclencher des gastroentérites chez les baigneurs.

« Quand on détecte une contamination, elle est souvent déjà partie. On ferme la plage quand l'eau est redevenue bonne, alors qu'elle était ouverte quand il y avait un danger pour les baigneurs », explique M. Burnet.

En ajoutant le transport des échantillons, il n'est pas rare qu'il faille deux ou trois jours avant d'obtenir des résultats. Quand une surverse fait déborder les égouts ou qu'un lessivage des terres agricoles entraîne du lisier dans l'eau de baignade, on le découvre souvent trop tard.

Ce qui se déroule au Bota Bota est encore au stade expérimental, mais la scène a des allures de petite révolution. C'est qu'il faut normalement au moins 24 heures pour évaluer la qualité de l'eau. Pour détecter la présence des bactéries E. coli, considérée comme le meilleur indicateur des nombreux pathogènes que peut contenir l'eau, on doit attendre que ces bactéries se multiplient en laboratoire dans des milieux de culture.

Polytechnique Montréal a acheté six de ces appareils, que des chercheurs testent dans toutes sortes de conditions.

« C'est vraiment important de voir si ça fonctionne pour les usages qui nous intéressent. On valide les machines et on les pousse », dit Sarah Dorner, experte en génie hydraulique à Polytechnique.

Au Bota Bota, on savait à l'avance qu'après de gros orages, des surverses pouvaient survenir. Mais on apprécie le fait de pouvoir suivre la qualité de l'eau en continu.

« S'il y a un problème avec l'eau, on le sait instantanément », dit Geneviève Émond, copropriétaire de l'établissement. L'été dernier, le bassin fluvial a été fermé à six reprises, toujours après de fortes averses qui avaient provoqué des surverses du réseau d'égouts. Le spa aimerait éventuellement afficher les résultats fournis par le ColiMinder sur un écran visible aux visiteurs.

Testé à la plage de Verdun

Polytechnique a aussi testé l'appareil l'été dernier à la plage de Verdun, qui sera officiellement ouverte aux baigneurs aujourd'hui. Le ColiMinder y sera déployé encore cet été, mais toujours de façon expérimentale. « Le ColiMinder ne remplace pas le suivi de la qualité de l'eau exigé par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, qui doit être réalisé avec la méthode de filtration par membrane, puisque le critère de qualité des eaux de baignade est établi selon cette dernière », a expliqué par courriel la Ville de Montréal.