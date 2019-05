 Loi 21 et signes religieux: la Commission des droits de la personne inquiète 

Selon la CDPDJ, ces dispositions « risquent de porter atteinte aux droits et libertés de la personne ». Elle ajoute qu'elle craint également l'encouragement « des perceptions négatives et des préjugés à l'égard des signes religieux », peut-on lire dans un communiqué publié en fin de soirée mardi.

Le président de la CDPDJ, Philippe-André Tessier, a témoigné un peu plus tôt en soirée dans le cadre du Jour 1 des consultations particulières sur le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État.

Celui-ci résume son message aux parlementaires comme « une mise en garde de l'Assemblée nationale contre une hiérarchisation des droits », a-t-il souligné en entrevue à La Presse canadienne.

Il explique que le projet de loi en soi contrevient à ses propres principes.

« (Dans le projet de loi) la laïcité est constituée de quatre éléments. L'un de ceux-là est la liberté de conscience et de religion. Un autre, c'est le droit à l'égalité », relève-t-il.

Puis, le gouvernement introduit l'interdiction du port de signes religieux chez certaines catégories d'employés de l'État.

« Il est certain que lorsque l'on interdit à des gens de porter un signe religieux pour avoir accès à l'emploi, non seulement on viole leur liberté de conscience et de religion, mais on viole aussi leur droit à l'égalité parce qu'ils ne peuvent pas occuper un emploi que leurs autres concitoyens peuvent occuper », plaide Philippe-André Tessier.

Par ailleurs, le président de la commission des droits et libertés de la personne s'inquiète de l'utilisation très large que fait le ministre Jolin-Barrette de la disposition de dérogation en venant suspendre tous les droits fondamentaux.

« Le projet de loi vise à déroger aux articles 1 à 38 de la charte, donc à l'ensemble des droits fondamentaux, incluant des droits qui n'ont rien à voir avec le port de signes religieux. Par exemple, le fait que la demeure d'une personne est inviolable ou le droit à une audition juste et impartiale devant un tribunal », observe M. Tessier.

Afin d'éviter de s'assurer d'éviter tout dérapage, la CDPDJ recommande au gouvernement de s'en remettre aux tribunaux.

« On propose que le gouvernement soumette un renvoi à la Cour d'appel du Québec pour déterminer la portée effective de ce projet de loi là eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec », suggère-t-il.

En plus du témoignage de son président, la CDPDJ a déposé un mémoire de 95 pages pour faire valoir ses arguments.

Elle invite également les citoyens à visiter son site web afin de mieux s'informer sur ce en quoi consiste la neutralité religieuse ainsi que le droit à la liberté de religion.