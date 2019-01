La Presse lance sa campagne de contribution volontaire

Nous écrivons aujourd'hui un nouveau chapitre de la riche histoire de La Presse dans le but de nous adapter à la révolution numérique en cours et d'assurer son avenir.

Comme vous le savez, La Presse est aujourd'hui une organisation indépendante qui vole de ses propres ailes. Voilà pourquoi elle a inauguré dans les derniers mois un nouveau modèle d'affaires qui s'appuie sur une transformation de sa structure et sur une diversification de ses revenus.

Nous souhaitons continuer de nous appuyer sur nos précieux annonceurs, bien sûr, mais nous souhaitons également tendre la main aux gouvernements, à la philanthropie et à nos lecteurs afin de poursuivre notre mission, notre transformation et notre développement.

La Presse étant aujourd'hui la propriété à part entière d'une fiducie d'utilité sociale à but non lucratif, tous les fonds recueillis auprès des gouvernements et des donateurs ainsi que tous les bénéfices générés par les activités commerciales seront entièrement réinvestis dans les opérations de l'entreprise, avec pour objectif ultime de produire une information rigoureuse, diversifiée et basée sur les faits.

À La Presse, nous croyons sincèrement que l'information est un bien public qui doit être accessible gratuitement. Il s'agit selon nous d'un rouage important du système démocratique.

Pour soutenir cette mission, La Presse a donc besoin de vous. Elle a besoin de l'engagement, mais aussi de la contribution de ses lecteurs afin de soutenir la plus grande salle de rédaction francophone en Amérique du Nord.

Nous lançons aujourd'hui notre campagne de contribution volontaire. Et nous faisons appel à vous, chers lecteurs, pour soutenir notre mission.

Pour mieux comprendre notre démarche et ce qui nous anime au quotidien, je vous invite à consulter le cahier spécial « Pour une Presse forte » publié aujourd'hui dans votre numéro de La Presse+, en ligne sur le site lapresse.ca et dans La Presse Mobile.

De plus, dès demain, vous verrez des messages de sensibilisation à notre campagne sur nos plateformes. Ces publications vous redirigeront vers un site qui décrit en détail notre contexte et la campagne.

Merci de votre soutien, de la part de toute l'équipe de La Presse.