 Égalité des sexes: fin de l'ère des compromis, dit Isabelle Hudon 

L'ère des compromis est terminée, a déclaré l'ambassadrice du Canada en France, Isabelle Hudon, qui n'a pas voulu mettre de côté la question de l'avortement et de la santé sexuelle des femmes lors du dernier Sommet du G7, même si elle savait que cela allait créer de l'inconfort.

Mme Hudon avait été mandatée par le premier ministre Justin Trudeau pour être la coprésidente du Comité consultatif pour l'égalité des sexes pour la présidence canadienne du G7, qui a eu lieu en juin dernier à la Malbaie, dans Charlevoix. Un rapport de 102 recommandations a été le fruit de ses travaux.

L'ambassadrice était l'invitée jeudi de l'association Avocats sans frontières Canada (ASFC) et elle est revenue dans son allocution sur le désormais célèbre petit déjeuner où l'attention a été détournée par le président américain Donald Trump - qui s'y est présenté en retard.

En retard, oui, et alors qu'elle avait commencé à parler, rappelle-t-elle. Mais le petit déjeuner n'était pas obligatoire dans l'horaire des dirigeants. Et puis, rapporte Mme Hudon, le président américain a écouté avec attention, mettant son casque de traduction à son invitation puisque son allocution était faite en français.

Elle savait que ses propos sur la santé sexuelle des femmes et le droit à l'avortement allaient en déranger certains, a-t-elle confié à son audience, jeudi à Montréal.

Mais on en a parlé, soutient-elle, parce que c'était « incontournable ».

Sur l'ambiance de ce G7, qu'elle a qualifié, à l'instar de bien d'autres, de « G6 + 1 », elle conclut que l'ère de la convivialité et de la collégialité est terminée.

L'ambassadrice demeure toutefois optimiste quant à ce qui sera fait des nombreuses recommandations du rapport du Conseil sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Les dirigeants ont amassé 4 milliards $ pour leur donner suite et le président français Emmanuel Macron a accepté de donner une 2e année de vie au Comité consultatif pour l'égalité des sexes, sous son actuelle présidence du G7, souligne-t-elle.

Mme Hudon, qui vient du milieu des affaires, a suggéré que des mesures de performance soient créées pour s'assurer de bien mesurer l'impact de ce qui sera fait.