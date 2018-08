Dans le bagage des petits voyageurs

Pour encourager l'autonomie des petits, on choisit pour eux un sac ni trop grand ni trop lourd, dont ils seront responsables en tout temps et en tout lieu (avec un coup d'oeil discret des adultes). Il sera de préférence à dos et en toile imperméable, avec des poches pour organiser son contenu et trouver rapidement le nécessaire pour s'occuper et s'amuser. Un modèle classique de qualité devrait pouvoir accompagner l'enfant de 3 à 12 ans grâce à des bretelles ajustables.

LES ESSENTIELS

Les petits coups de fatigue pointent facilement lors d'un long voyage en voiture, en avion ou en train. C'est pourquoi les doudous et autres compagnons tendres doivent être à portée de main. Vous éviterez aussi un drame en cas de bagage de soute égaré. La casquette et les lunettes de soleil seront également dans le sac pour s'armer contre les insolations et autres bobos liés au soleil.

CARNET DE VOYAGE

Dès le plus jeune âge de l'enfant, les parents veilleront à partir avec du matériel de bricolage. Un carnet lui permettra de s'occuper (sans écran !), d'exprimer ses impressions et de garder une trace de son voyage. On le choisira à spirales pour le rendre tout-terrain. Les tout-petits s'amuseront à transformer en chef-d'oeuvre leurs trouvailles du jour grâce à un bâton de colle ou du ruban adhésif, et des crayons de cire. Les plus grands se serviront, quant à eux, d'un pousse-mine ainsi que d'une boîte de crayons ou de feutres de poche.

TROUSSE À JOUETS

Pour se laisser le confort de voyager, maintenant ou plus tard, avec pour tout bagage une valise de cabine, on confie à l'enfant une jolie trousse dans laquelle il glissera des petits jouets ou personnages triés soigneusement. Des jeux de société de voyage occuperont le temps d'attente au restaurant ou dans les gares et aéroports. Avec un peu d'imagination des petits et des grands, le carnet de voyage servira, lui aussi, de support à des jeux. Enfin, des jumelles pliables en carton seront l'accessoire indispensable de l'aventurier en herbe.

POCHETTE SURPRISE

Pour certains enfants, les déplacements peuvent sembler interminables. Glisser une pochette ou un sac Ziploc surprise dans le sac à dos peut égayer la route. Quelques bonbons, un chocolat ou, pourquoi pas, un ou deux gadgets comme des insectes en plastique pour faire peur raviveront l'enthousiasme des plus grincheux ou des plus fatigués. Autre idée : le mini-cadeau, comme un beau crayon, des autocollants, un livret d'activités ou un jeu de voyage à déballer dans l'avion.