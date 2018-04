Vivre l'Amérique en VR

Qui n'a pas rêvé de prendre la route quelques semaines pour voir du pays et profiter des grands espaces? Le véhicule récréatif est tout indiqué pour ce genre d'évasion, un voyage rendu plus accessible grâce à la location. Témoignages et guide pratique.

Suivez le guide!Ils ont tous été séduits par le fait de voyager en transportant leur propre petite maison. Certains ont décidé de partir pour de longs voyages, d'autres ont choisi de louer un VR pour quelques semaines. Des expériences mémorables qu'ils nous livrent en quelques clins d'oeil.

Jérôme Vaillancourt

C'est sur un coup de tête que Jérôme Vaillancourt et sa conjointe Alexandra Larouche sont partis pour Las Vegas avec leurs fillettes Charlie et Ariane en novembre 2014. Ils ont loué là-bas un VR pour faire le tour des grands parcs nationaux de la région, profitant de la basse saison pour se rendre d'un endroit à l'autre sans trop de soucis.

«J'ai réservé ça trois jours d'avance, en novembre. Je n'aurais jamais pu faire ça dans les 11 autres mois de l'année. Il y avait de la place à Las Vegas, et ce coin-là est parfaitement adapté à ce type de voyage. Il y a beaucoup de locateurs, il y a des parcs de VR, les routes sont larges, la civilisation est adaptée à ça! Mis à part Las Vegas, le reste, c'est de la nature, c'est facile, on n'a jamais besoin de manoeuvrer dans de petites villes exiguës. Tout est vaste, c'est fait pour ça, c'est rodé. La culture du VR est en place.»

Coup de coeur

«Avoir ta maison dans un parc national, c'est le summum du camping. Avoir campé seulement dans des campings privés m'aurait rendu malheureux en revanche, ça ressemble parfois à des stationnements de centre commercial. Mais de pouvoir compter sur son propre appartement en camping, c'est notre coup de coeur.»

Louis Jutras

C'est un véritable «trip de gars» que Louis Jutras s'est payé l'été dernier avec ses fils Roméo et Willie, son neveu Pascal et leur voisin et ami Vladimir. Un voyage éclair de huit jours autour du Grand Canyon, bien planifié, mais qui n'a pas été exempt de surprises.

«J'avais amené mes gars à Hawaii il y a quelques années et je me cherchais une nouvelle destination où je pourrais leur faire voir du pays. Un de mes amis avait fait le tour du Grand Canyon en auto et je me suis dit que ce pourrait être bien de faire la même chose en VR. Le premier jour, on est arrivés de nuit dans le parc de Zion; quand le soleil s'est levé, le lendemain, on a vu les collines, la rivière, c'était vraiment impressionnant.»

Coup de coeur

«Quand on part de Las Vegas, c'est tout un contraste, on a vraiment l'impression d'arriver dans un autre monde. Tu roules pendant des kilomètres où t'as l'impression d'être sur la Lune, ça ne finit pas. Et c'est vraiment facile en VR; tu as la paix, tous les jours ça change, tout le monde a eu du plaisir.»