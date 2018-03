Walt Disney World sans trop dépenser

S'y prendre à l'avance

Plus on réserve tôt, plus on peut profiter de rabais. Jusqu'au début de février, par exemple, une réduction de 20 % était appliquée aux billets d'entrée dans les parcs, pour un séjour d'un minimum de quatre jours. Cette offre reviendra-t-elle pour 2019 ? Chose certaine, des rabais sur le coût de l'hébergement, variant selon la catégorie d'hôtels, sont souvent proposés. On peut également vérifier s'il est possible de voyager à l'automne: des plans repas peuvent être gratuits lors d'un séjour d'une durée minimale. Le site de Walt Disney World est une mine d'informations et on peut annuler sans frais jusqu'à un mois avant le départ. Les offres en vigueur sont indiquées sur la page d'accueil.

Bien choisir son hôtel

Peu importe la catégorie (de luxe, modérée ou économique) de son hébergement, dès qu'on séjourne dans un hôtel de Disney, on a accès aux mêmes avantages. Cela inclut le service d'autobus aller-retour à l'aéroport (Magical Express), le transport en autobus très bien organisé vers les parcs, le privilège de réserver trois laissez-passer (Fastpass+) pour des manèges par jour, 60 jours à l'avance, et l'accès aux parcs pendant deux heures de plus, lors des Extra Magic Hours. Ceux qui sont du genre à passer tout leur temps dans les parcs seront fort satisfaits dans un hôtel économique, comme le Pop Century, dont les chambres viennent d'être rénovées. Ceux qui recherchent davantage qu'une cafétéria et désirent un décor plus recherché apprécieront un hôtel de type modéré, comme le Port Orleans-Riverside. Les hôtels de luxe ont leurs avantages : ils comptent de très bons restaurants et offrent plus d'options pour se rendre aux parcs (monorail, bateau, à pied, selon le cas).