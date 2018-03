Du nouveau chez Ulysse

Parmi les nouveaux titres à couverture bleue, notons un guide consacré au Vermont et au lac Champlain, un autre portant sur la côte du Maine et Portland et un troisième qui traite de Florence et de la Toscane.

Tous comptent moult photos couleur, des cartes et plusieurs adresses.

À savoir: plusieurs titres - consacrés aux Îles-de-la-Madeleine, à Cape Cod, à Terre-Neuve ou à la Gaspésie - ont été revus et réédités récemment en format poche.

