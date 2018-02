Bagages: avec juste une petite valise...

Entre deux vêtements, choisissez toujours le plus léger et le plus mince. L'idéal étant de partir d'une tenue de base déclinable avec des couches superposables en fonction du temps.

RÈGLE DE DÉPART

Avant toute chose : choisissez une valise légère aux dimensions acceptées par les compagnies aériennes (par exemple : L : 55 cm, l : 40 cm et P : 23 cm chez Air Canada). N'hésitez pas à investir dans un modèle plus facile à manipuler, surtout si vous voyagez souvent ou avec des enfants. Certains sacs avec sangle et poches (parfois rembourrées pour accueillir un ordinateur portable) conviennent également. Résistez à la tentation de remplir le bagage le plus possible au risque de voir celui-ci vous être retiré. Il ne peut peser plus de 10 kg (22 lb), parfois moins chez certains transporteurs.

VÊTEMENTS PASSE-PARTOUT

Deux critères sont à garder à l'esprit pour composer votre valise ou celle de vos enfants : l'encombrement et le poids. En bref ? Entre deux vêtements, choisissez toujours le plus léger et le plus mince. L'idéal étant de partir d'une tenue de base déclinable avec des couches superposables en fonction du temps (à vérifier avant le départ) et des sorties prévues. Par exemple, un jeans ou un pantalon noir avec trois tee-shirts, une camisole, un chandail ou un gilet noir ou dans des teintes grises ou taupe. Sauf gros coup de coeur ou occasion spéciale, évitez d'emblée le blanc et les couleurs pâles. Privilégiez également les matières infroissables, en particulier pour les robes et les chemises. Vous pouvez rouler les vêtements pour éviter des faux plis. En matière de sous-vêtements et de bas, la microfibre est votre alliée pour son poids plume et son séchage rapide lors d'une petite lessive dans le lavabo de l'hôtel à mi-séjour.

DEUX TROUSSES DE TOILETTE

La valise parfaite contient deux trousses pour transporter les indispensables produits de toilette et de beauté ou une mini pharmacie. Une trousse en plastique transparent rigide (achetée dans le commerce ou reçue avec des produits de beauté) ou, à défaut, un Ziploc, permet de regrouper les contenants de maximum 100 ml chacun (1 L par personne au total). Les pharmacies offrent un grand choix de mini doses pour le voyage (dentifrices, démaquillants, shampoings, gels, déodorants, mousses à raser, crèmes solaires, dissolvants...) Des flacons de voyage permettent également d'emporter les produits liquides dont on ne peut se passer. Et, bien sûr, des échantillons de crèmes ou savon couvriront amplement les besoins d'un court séjour. Le maquillage non liquide pourra être logé dans une petite trousse de votre choix.

PETITS SOULIERS

Pour parer à la pluie et au froid, on trouve aujourd'hui dans le commerce des vestes imperméables et des duvets qui, repliés dans une poche, ne prennent pas plus de place qu'une balle de baseball. Si le temps à destination est incertain, partez avec les souliers les plus lourds aux pieds, par exemple des bottines tout-terrain. Les sneakers et les sandales plates rejoindront la valise. Tâchez de vous limiter à une paire de souliers confortables et neutres en plus de celle du départ. Ce sacrifice vous permettra de rapporter un souvenir de plus de votre voyage. Attention : partir avec un voyage de cabine ne vous empêche pas de changer d'idée au retour en fonction des choses à ramener. Le secret ? Emportez un sac en tissu ou en nylon fin de grand format qui pourra devenir votre nouveau sac de cabine alors que votre valise ira dans la soute.

JEU D'ENFANT

Une valise au contenu millimétré vous semble un peu austère ? Profitez de ce bagage minimaliste pour vous faire plaisir. Sélectionnez de jolies trousses pour vous, mais aussi pour les enfants dans lesquelles ceux-ci rangeront quelques crayons et figurines de leur choix qui les accompagneront partout grâce à un petit sac à dos toléré en cabine. Pensez par ailleurs à regrouper dans une pochette le matériel technique dont vous aurez besoin (câbles et chargeurs de tablettes ou d'appareils photo, adaptateur électrique...). Il y a de grandes chances que la famille compte sur ses outils électroniques en cours de route.